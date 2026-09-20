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Врачи назвали напитки, которые портят зубы

Стоматолог, осмотр полости рта, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 05:51 Фото: pexels
Российский стоматолог Алина Дмитрова рассказала, какие напитки провоцируют вымывание кальция и фосфатов из структуры эмали, делая зубы чувствительными, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" стоматолог объяснила, что кислые продукты и напитки приводят к истончению эмали и повышают чувствительность зубов.

"Цитрусовые, газированные напитки, вино за счет содержащейся в них кислоты снижают pH во рту. Если уровень pH падает ниже критического значения (примерно 5,5), начинается растворение минеральных компонентов эмали – кристаллов гидроксиапатита. Этот процесс называется эрозией", – объяснила доктор.

А на участках, где эмаль изначально тоньше, могут появиться повреждения, и зуб начинает резко реагировать не только на холодную пищу, но иногда даже на поток холодного воздуха. Стоматологи говорят, что кислые напитки вредны для всех, но есть категория людей, которым и вовсе стоит избегать любого контакта с ними.

"У людей с тонкой эмалью защитный слой может быть меньше, поэтому нервные структуры находятся ближе к поверхности. У пациентов с рецессией десны или клиновидными дефектами оголяется область, где эмали практически нет. При бруксизме – непроизвольном скрежетании зубами – эмаль постепенно стирается, что также приводит к открытию дентина", – пояснила стоматолог.

Если уже есть неприятные ощущения, стоматологи советуют избегать резких температурных перепадов: после горячего блюда не стоит сразу пить ледяные напитки, лучше выдержать паузу хотя бы 20-30 минут.

Еще одна опасность скрывается в горячих напитках. Ученые из Оксфорда провели исследование и выяснили, что неохлажденные напитки могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

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Камила Салкымбаева
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