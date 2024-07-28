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Существует ли полезный фастфуд и как его выбрать, рассказали врачи

фастфуд, питание, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 12:14 Фото: pixabay
Регулярное употребление фастфуда повышает риск развития некоторых заболеваний, предупреждают врачи. Однако есть способ выбрать полезные гамбургеры и шаурму, сообщает Zakon.kz.

Секреты питания в кафе и ресторанах быстрого питания раскрыла российский нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с "Пятым каналом".

При выборе перекуса она рекомендует отказаться от пищи, в которой слишком много жиров: хот-догов, горячих роллов, картофеля фри. При этом шаурма, по ее словам, может быть полезным блюдом.

"Если мы возьмем шаурму, то, в принципе, продукт, с точки зрения здорового питания, не такой уж и плохой. Или, например, какая-нибудь пита, где достаточное количество овощей, где присутствует белковый компонент и углеводы, хоть и не всегда лепешка является цельнозерновой, но тем не менее это неплохой вариант для перекуса", – советует врач.

Соусы для шаурмы Гусакова порекомендовала просить подать отдельно, чтобы контролировать их количество или вовсе не добавлять. Кроме того, она призвала обратить внимание на каши, салаты и супы, которые сейчас также представлены в меню ресторанов быстрого питания.

Ранее исследовали выяснили, почему голодание благотворно сказывается на работе мозга. Оказывается, интервальная диета и здоровое питание могут улучшить когнитивные функции у пожилых людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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