Кефир и натуральный йогурт считаются полезными для пищеварения, однако между ними есть существенные различия. Эндокринолог объяснила, как эти продукты влияют на кишечник и какой из них лучше выбрать, сообщает Zakon.kz.

Кефир и йогурт отличаются не только вкусом и консистенцией, но и составом полезных микроорганизмов. Об этом "Доктору Питеру" рассказала эндокринолог и диетолог Анастасия Самойлова.

По словам специалиста, йогурт действует на пищеварение мягче. Его производят с использованием двух видов бактерий, которые помогают расщеплять лактозу и поддерживают работу кишечника. Благодаря густой консистенции йогурт также обеспечивает более продолжительное чувство сытости.

Кефир имеет более сложный состав. В его производстве используются кефирные грибки, содержащие различные виды бактерий и дрожжей. По словам врача, кефир отличается большим разнообразием полезных микроорганизмов и может оказывать более выраженное стимулирующее действие на кишечник. Поэтому его часто рекомендуют людям, склонным к запорам.

При этом специалист советует не ограничиваться одним продуктом. Йогурт подойдет для ежедневного употребления, особенно при чувствительном пищеварении, а кефир может стать дополнительным источником полезных микроорганизмов.

Врач также рекомендует выбирать натуральные продукты без добавленного сахара, ароматизаторов и других наполнителей. Особое внимание следует обращать на наличие живых культур в составе.

По словам Самойловой, взрослым можно употреблять 200-400 мл кефира или 200-250 г натурального йогурта в сутки. При хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта выбор продукта лучше согласовать с врачом.

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