Как выбрать подержанный автомобиль в Казахстане: пошаговая инструкция

Подержанный автомобиль может стать выгодной покупкой. Но для этого недостаточно осмотреть только внешний вид. Надо внимательно проверять историю машины, ее техническое состояние и юридическую чистоту, говорят эксперты. Полезные советы – в материале Zakon.kz.

Многие перед покупкой автомобиля б/у теряются и в решающий момент поступают неправильно. Потом не машина возит владельца, а он – ее: на эвакуаторе да по СТО. Чтобы такое случалось редко, к выбору "железного коня" надо подходить ответственно и всесторонне. Разберем алгоритм действий покупателя.

1. Определить бюджет и модель

Поиск подержанного автомобиля лучше начинать не с конкретного объявления, а с определения бюджета. Помимо стоимости самой машины, стоит заложить деньги на диагностику, оформление, страховку, первоначальное техобслуживание и возможный ремонт.

Следующий шаг – выбрать несколько моделей, которые подходят по цене и задачам. Специалисты советуют заранее изучить особенности конкретного двигателя, коробки передач и подвески, а также стоимость обслуживания и запчастей.

На этом этапе будет полезно сравнить несколько десятков объявлений. Слишком низкая цена должна насторожить: иногда она означает срочную продажу по личным обстоятельствам, но может указывать и на серьезные технические или юридические проблемы.

"Наиболее часто машины по ценам намного ниже рыночных не на ходу. Это может происходить из-за поломки основных агрегатов и узлов – двигателя или коробки переключения передач, а у полноприводных автомобилей – раздатки. Ремонтировать их дорого, поэтому некоторые владельцы предпочитают оставить эту участь следующему хозяину. Но хуже всего, когда транспорт без документов. Такие машины могут быть в угоне, незаконно ввезенными в страну или проданными без оформления. Ездить на них по дорогам общего пользования запрещено. Бывает, люди их покупают, чтобы возить что-нибудь исключительно по сельской местности. Соответственно, и стоимость низкая", – сказал автоэксперт Александр Старостин.

2. Проверка истории до осмотра автомобиля

В Казахстане часть информации о машине можно проверить онлайн. Сервис "История авто" на eGov позволяет узнать дату первичной регистрации автомобиля в нашей стране, количество предыдущих владельцев, наличие залога или обременения. Для проверки требуется ввести госномер и номер техпаспорта.

Это один из первых этапов проверки, поскольку даже внешне ухоженная машина может иметь ограничения, о которых продавец не сообщил.

Юридическую чистоту надо проверять предельно внимательно. Государственные правила предусматривают ограничения на регистрационные действия с автомобилями, находящимися в розыске, в залоге, а также с транспортом, на который наложены запреты.

"Только после того, как проверили отсутствие ареста, залога и запрета на регистрационные действия, имеет смысл переходить к следующему этапу и осматривать техническое состояние вживую. Иначе покупатель рискует потратить время напрасно", – отметил автоэксперт.

Перед детальным осмотром кузова необходимо найти VIN автомобиля и сверить его с тем, что указан в документах. Несовпадение даже одного символа – весомый повод отказаться от сделки.

VIN позволяет найти информацию о машине в общедоступных базах и коммерческих сервисах проверки истории. Чрезвычайно важно это для авто, которые были импортированы в Казахстан уже с пробегом: у таких автомобилей могли быть повреждения за пределами нашей страны.

3. Ищем следы ремонта на кузове

Осматривать автомобиль желательно при дневном свете и на чистом кузове. В первую очередь стоит обратить внимание на:

разницу оттенков между соседними кузовными элементами (например, крылом и дверью);

неровные зазоры между дверями, капотом и крыльями;

сколы на лакокрасочном покрытии;

следы окраски на уплотнителях и пластиковых деталях;

состояние сварных швов и креплений;

коррозию на порогах, арках, днище и в багажнике;

состояние фар и стекол;

следы ремонта в моторном отсеке (царапины, вмятины, подтеки масла и других жидкостей).

Лучший вариант – не пытаться определить толщину краски "на глаз", а показать автомобиль независимому специалисту. Он поможет быстро выявить дополнительную покраску толщиномером.

Машины с "богатой" биографией

Среди б/у автомобилей попадаются "утопленники", "перевертыши" и "трансформеры".

"Утопленники" побывали под водой либо из-за падений в водоемы, либо из-за наводнений. Они стоят дешевле обычных, но несут скрытые угрозы: влага портит проводку и мотор, провоцирует ржавчину на кузове.

"Перевертышами" называют машины, которые участвовали в тяжелом ДТП с опрокидыванием на крышу.

Сейчас технологии позволяют устранить любые повреждения. Детали для восстановления мастера снимают с других авто – "доноров". Так появляются "трансформеры", собранные из нескольких частей.

Не будет лишним обратить внимание на стекла и фары. Если они выпирают неравномерно, возможно, их меняли после аварии.

Разный год выпуска стекол или фар не доказывает ДТП, но заметный разнобой вместе с другими признаками ремонта требует углубленной проверки.

4. Открываем капот

Перед запуском двигателя желательно осмотреть автомобиль с холодным мотором. При включенном ДВС необходимо обратить внимание на:

посторонние шумы и вибрации;

стабильность холостого хода;

дым из выхлопной системы;

предупреждения на панели приборов;

следы течей технических жидкостей;

состояние аккумулятора, генератора, стартера;

работу кондиционера и другого оборудования.

Тем не менее перед покупкой нужна компьютерная диагностика и полноценный осмотр на сервисе.

5. Садимся в салон – он покажет то, что не скажет продавец

Километраж на одометре не должен восприниматься как единственный источник информации о пробеге. Надо сопоставить его с реальным состоянием автомобиля.

Сильно изношенные или подозрительно новые педали, руль, ручка коробки передач, водительское сиденье и кнопки – повод задавать продавцу уточняющие вопросы.

Один элемент еще не свидетельствует о скрученном пробеге: многое зависит от модели, условий эксплуатации и качества материалов. Важна именно совокупность признаков.

6. Тест-драйв

Двигатель. Послушать как на низких, так и на высоких оборотах – на "нейтралке".

Во время поездки нужно проверить не только то, "едет ли машина", но и работу основных систем.

Коробка передач. Переключения без толчков, задержек и посторонних звуков – хороший знак.

Рулевое управление. Машину не должно заметно тянуть в сторону на ровной дороге.

Подвеска. Посторонние стуки на неровностях могут предвещать ремонт в скором времени.

Тормоза. В исправной тормозной системе нет скрипа и вибрации.

"Покупая б/у-шный автомобиль, будущий хозяин должен быть готов материально и морально вкладывать в машину периодически и деньги, и время, и собственные силы. Неизбежны траты на замену расходников и других изношенных деталей. Годы свое берут – с этим ничего не поделаешь. А чтобы не тратиться на дорогостоящий ремонт, надо уделить внимание семи основным пунктам. Первый – кузов. Если он негнилой и нержавый, уже неплохо. Второй – двигатель. Он не должен как минимум стучать, троить и сапунить. Третий – коробка передач. От нее требуется мягкое и бесшумное включение всех скоростей, включая заднюю. Четвертый пункт – ходовка, пятый – салон. Шестой – электрика – исправная работа проводки, а также всего, что вырабатывает ток, потребляет его, светит и мигает. Электроника включает в себя бортовой компьютер, блоки управления, датчики, мультимедиа. В идеале проверять все это должен специалист", – резюмировал автоэксперт.

7. Не экономить на независимой диагностике

Одна из самых распространенных ошибок – отказаться от диагностики ради экономии. Если автомобиль стоит несколько миллионов тенге, стоимость проверки на специализированном сервисе несопоставима с потенциальными расходами после покупки.

Желательно самостоятельно выбрать СТО и не соглашаться на диагностику исключительно там, куда предлагает поехать продавец.

Красные флаги при общении с продавцом

Насторожиться стоит, если он:

торопит с внесением задатка;

отказывается предоставить VIN или документы для проверки;

не разрешает диагностику на выбранном покупателем сервисе;

утверждает, что "машина вообще не требует проверки";

занижает цену относительно рынка без понятного объяснения;

не является собственником, не может рассказать об автомобиле ничего или внятно объяснить причину продажи;

предлагает оформить сделку позже, после передачи денег.

Материал по теме Конец эпохи? Что происходит с рынком подержанных автомобилей в Казахстане

Главный принцип при покупке машины с пробегом прост: сначала проверка, потом деньги. Подходящий автомобиль – тот, у которого прозрачная история, чистые документы и цена, соответствующая его фактическому состоянию.

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