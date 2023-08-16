Какие есть способы справиться с жарой

Летняя жара может быть изнуряющей, доставляя массу дискомфорта и пагубно влияя на организм. У человека снижается работоспособность, появляется вялость. Zakon.kz сделал подборку способов борьбы с влиянием высоких температур на организм и методов избежать негативных последствий.

Чем может быть опасна жара

Летний зной в первую очередь влияет на водно-солевой баланс организма. Быстрая потеря влаги – активное потоотделение – ведет к сгущению крови и перебоям в работе сердца. Именно поэтому наблюдается скачок обострений сердечно-сосудистых заболеваний. Также могут быть и другие негативные воздействия высоких температур на разные органы и системы, в первую очередь ухудшается общее состояние здоровья.

Под действием жары происходит:

• снижение работоспособности, способности сосредоточиваться и запоминать. В жару человек становится более рассеянным. Заторможенность реакций у участников движения может привести к ДТП;

• учащение или затруднение дыхания. Человек ощущает нехватку кислорода, которая негативно влияет на работу мозга, его кровообращение;

• ухудшение сна. Бессонница приводит к снижению качества жизни, развитию депрессии и апатии, стресса.

Как пережить жару

Летний зной не щадит никого. Для борьбы с ним подходят разные методы. Важно научиться правильно подбирать наряды, организовать рабочее место и домашнее жилое пространство.

Правильная одежда. Когда на термометре показатель достигает +30 или даже выше, плотные джинсы – не самый лучший вариант. Для жаркого периода в гардероб лучше прикупить вещи из натуральных легких тканей: льна, хлопка. Они отличаются хорошей впитываемостью, неприятные запахи ощущаются меньше. Стоит отдавать предпочтение свободным фасонам. Они не будут сковывать движения, позволят легче дышать. Из цветовой палитры лучше выбрать светлые пастельные тона.

Душ. При любой возможности освежайтесь. Казалось бы, лучший вариант – холодный душ. Но это не совсем верное решение. В жару больше подходит теплый или контрастный. Попав под холодную воду, организм почувствует определенную угрозу и попытается сохранить накопленное тепло. Под душем температурой выше +20°С (но не горячим) приток крови к коже не блокируется, и тело охлаждается.



Правильное питание. В летнюю жару лучше не налегать на калории, не стоит перетруждать организм. Лучше остановиться на легких блюдах. Хорошим решением станут фруктовые и овощные салаты, каши. Те, кто не может обходиться без белка, могут ввести в меню белое мясо, рыбу и морепродукты. Если вы не боитесь острых блюд, то можете щедро приправлять их карри. В специи содержатся вещества, способствующие активному потоотделению. Это в свою очередь приводит к снижению температуры тела.

Обильное питье. Специалисты рекомендуют в жару повышать свой водный рацион на 300-400 мл. Это позволит возместить потери влаги во время потения. Идеальный вариант – чистая вода. Но не стоит пить слишком холодную. Она создаст дополнительную нагрузку для организма и может стать причиной простудного заболевания. Также подойдут прохладительные напитки: чаи и коктейли. Однако помните, что в магазинной продукции может быть много сахара. Полезны и горячие чаи. Они способствуют расширению кровеносных сосудов и увеличению естественного охлаждения организма. К тому же чаи оказывают тонизирующее действие и снижают потребность в жидкости. После чашки горячего напитка пить хочется меньше, чем после фруктового холодного коктейля.

Меньше косметики. Главное правило летнего макияжа – использование средств с фактором защиты не менее SPF 30, лучше – SPF 50. Не стоит увлекаться жирными кремами, но помните об увлажнении. Акцент лучше делать на губах, ведь глаза обычно прячутся за солнцезащитными очками. Карандаш для подводки и тушь для ресниц лучше подобрать водостойкие. Такой макияж точно не потечет. Также следует использовать жидкие румяна и тени. Они, несмотря на жару, держатся на коже длительное время и практически не скатываются.

Продуманное расписание. Чтобы не попасть в пик жары, все дела лучше планировать на утро или вечер. В это время солнце не слишком агрессивно. Если расстояние до нужной точки небольшое, то лучше поездку в переполненном общественном транспорте заменить прогулкой.

Как бороться с жарой в помещении

Бытовые приборы. Чтобы не страдать от жары дома или на работе, следует заранее приобрести климатическую технику. Оптимальный вариант – кондиционер. Более дешевый – вентилятор. Для большей эффективности последний лучше устанавливать возле окна. Для оптимизации показателей микроклимата в помещениях также можно использовать увлажнитель воздуха. Компактная его замена – пульверизатор. Лампы накаливания, которые при функционировании выделяют тепло, стоит заменить на светодиодные.

Правильное проветривание. Его лучше проводить в темное время суток или рано утром, когда температура воздуха еще несильно высокая. Если конструкция позволяет, то лучше открывать створки снизу (будет поступать прохладный поток) и сверху (для отведения нагретого). Для повышения эффективности воздухообмена можно создать сквозняки.

Фольга или жалюзи на окнах. Они создадут преграду для поступления в комнату прямых солнечных лучей. Плюс фольги – доступность и дешевизна. При этом она обладает высокими отражающими показателями и способствует снижению температуры в комнате. Однако одновременно уменьшается и светопрозрачность. С помощью правильно подобранных полотен жалюзи можно варьировать уровень освещенности.

Емкости с водой. Они выполняют две задачи: способствуют увлажнению воздуха и его охлаждению за счет процессов испарения. Можно использовать аквариумы или декоративные фонтанчики. Они станут функциональными элементами интерьера. Самый простой способ охлаждения – бутылки с замороженной водой. Для большей эффективности их можно устанавливать перед вентиляторами. Так по комнате будет распространяться влажный и охлажденный воздух.

Какие есть особенности нахождения на улице в жару

Если работа требует длительного пребывания на открытом воздухе, еще и на солнце, важно иметь достаточный запас воды как для питья (для ее охлаждения можно применять портативный холодильник), так и для умывания. Также лучше регулярно смачивать руки и другие открытые участки тела. Это будет способствовать отведению избыточного тепла.

Также рекомендуется:

• по возможности работать в тени;

• использовать головной убор и солнцезащитные очки;

• делать технологические перерывы. При этом прятаться в тень или уходить в помещение, где воздействие жары и солнечного света минимально;

• водителям автомобилей применять на окнах солнцезащитные шторки. Это позволяет снизить температуру в кабине на 5-7°С.

Жара негативно влияет на человеческий организм. Она может стать причиной тепловых и солнечных ударов, гипертонических кризов, проблем с дыханием и другое. Именно поэтому важно уметь с ней бороться. Изучив возможные способы, следует выбрать актуальные для себя и применять их на практике.

