Спасатели предупредили жителей и гостей Алматы о сильной жаре и рассказали о своих планах
Фото: Zakon.kz
3 августа спасатели ДЧС по городу Алматы обратились к алматинцам и гостям города с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы ДЧС города Алматы, вплоть до 9 августа в мегаполисе будет сохраняться сильная жара. Объявлена чрезвычайная пожарная опасность. В горных районах выставлен дозор.
"Сотрудники задействованы в патрулировании ущелья Алмарасан и Бутаковка, а также на реках "Большая Алматинка" и "Есентай".Пресс-служба ДЧС города Алматы
Также патрулирование городских полицейских будет осуществляться на берегу рек:
- "Кемель", "Карасу" Жетысуского района;
- "Дархан", "Шанырак" Алатауского района;
- "Аэропортовское озеро" Турксибского района.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Профилактической работой спасатели также охватят отдыхающих. Им напомнят о правилах пожарной безопасности и безопасности на водоемах.
ДЧС города Алматы продолжает информировать жителей нестандартным способом. К примеру, вместе с пиццей алматинцам доставляют важную информацию от ДЧС. Также совместно с местными блогерами был снят ролик, призывающий купаться только в разрешенных местах.
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