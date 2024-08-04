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Спасатели предупредили жителей и гостей Алматы о сильной жаре и рассказали о своих планах

Алматы, весна, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 06:36 Фото: Zakon.kz
3 августа спасатели ДЧС по городу Алматы обратились к алматинцам и гостям города с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС города Алматы, вплоть до 9 августа в мегаполисе будет сохраняться сильная жара. Объявлена чрезвычайная пожарная опасность. В горных районах выставлен дозор.

"Сотрудники задействованы в патрулировании ущелья Алмарасан и Бутаковка, а также на реках "Большая Алматинка" и "Есентай".Пресс-служба ДЧС города Алматы

Также патрулирование городских полицейских будет осуществляться на берегу рек:

  • "Кемель", "Карасу" Жетысуского района;
  • "Дархан", "Шанырак" Алатауского района;
  • "Аэропортовское озеро" Турксибского района.
Река, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 06:36

Фото: пресс-служба МЧС РК

Профилактической работой спасатели также охватят отдыхающих. Им напомнят о правилах пожарной безопасности и безопасности на водоемах.

ДЧС города Алматы продолжает информировать жителей нестандартным способом. К примеру, вместе с пиццей алматинцам доставляют важную информацию от ДЧС. Также совместно с местными блогерами был снят ролик, призывающий купаться только в разрешенных местах.

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