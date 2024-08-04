Спасатели предупредили жителей и гостей Алматы о сильной жаре и рассказали о своих планах

3 августа спасатели ДЧС по городу Алматы обратились к алматинцам и гостям города с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС города Алматы, вплоть до 9 августа в мегаполисе будет сохраняться сильная жара. Объявлена чрезвычайная пожарная опасность. В горных районах выставлен дозор.

"Сотрудники задействованы в патрулировании ущелья Алмарасан и Бутаковка, а также на реках "Большая Алматинка" и "Есентай". Пресс-служба ДЧС города Алматы

Также патрулирование городских полицейских будет осуществляться на берегу рек:

"Кемель", "Карасу" Жетысуского района;

"Дархан", "Шанырак" Алатауского района;

"Аэропортовское озеро" Турксибского района.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Профилактической работой спасатели также охватят отдыхающих. Им напомнят о правилах пожарной безопасности и безопасности на водоемах.

ДЧС города Алматы продолжает информировать жителей нестандартным способом. К примеру, вместе с пиццей алматинцам доставляют важную информацию от ДЧС. Также совместно с местными блогерами был снят ролик, призывающий купаться только в разрешенных местах.