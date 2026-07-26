Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на воскресенье, 26 июля, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня звезды гороскопа обещают Овну день неожиданностей и открытий! События могут вынудить его поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет его удивить. Не исключено, что человек, о котором Овен уже составил свое мнение, сегодня предстанет перед ним в неожиданном амплуа. Или же Овен и сам сделает что-то экстраординарное – такое, чего от него никто не ожидал. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Овна сегодня будет шанс в этом убедиться.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня в жизнь Тельца могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь не обязательно идет о новостях со знаком «плюс» или «минус» – это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство, и внезапно вспыхнувшие чувства, и предложение о новой работе. Звезды гороскопа предупреждают Тельца о том, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Сегодня ему необходимо в любом вопросе принять осознанное, взвешенное решение, ведь события могут оказаться поворотными, встречи – судьбоносными, а чувства – на всю жизнь.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня, какие бы решения Близнецы ни принимали, руководствоваться при этом они будут не логикой, а интуицией: логика не позволит Близнецам точно понять, что надо делать, а что нет. А вот голос интуиции у Близнецов будет особенно громким. Благодаря ему, ночью Близнецы могут видеть яркие сны, а днем – слышать подсказки своего подсознания. Звезды гороскопа советуют им сегодня не игнорировать свой внутренний голос – его советы помогут Близнецам тонко чувствовать ситуацию и не упустить момент, когда судьба будет готова преподнести им приятный сюрприз.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня в отношениях Рака с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, ему откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты. А может быть, Рак сегодня просто будет слишком требователен ко всем, кто находится с ним рядом, а в спорных вопросах не настроен на компромисс. Звезды гороскопа советуют ему хорошенько взвесить все «за» и «против»: стоит ли нагнетать напряженность и раздувать из мухи слона? Конечно, раздражение и гнев никогда не бывают без причины, вот только причина эта редко бывает убедительна.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться! Куда именно направиться, зависит от его вкуса: кому-то нравится театр, а кто-то предпочтет поход на рок-концерт, на пафосную вечеринку или в кино. Главное, чтобы Лев окунулся в водоворот общения: сегодня все свои возможности он встретит именно там. Коммуникабельность Льва поможет ему преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева будет настроена наслаждаться жизнью, как настоящий эпикуреец! День не склоняет ее к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или куда-то спешить. Наоборот, Дева будет настроена за любое дело браться неспешно, а если возможно – и вовсе его отложить. Звезды гороскопа советуют Деве сегодня посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе. Дева сегодня сумеет оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня в делах Весы будут чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что их может то и дело клонить в сон. Однако звезды гороскопа обещают, что если они преодолеют апатию, то не пожалеют! День предоставит им интересные возможности, воспользоваться которыми Весы смогут, только если полностью войдут в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками – от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов. Так что Весам сегодня стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке – сказав что-либо не подумав, они рискуют себе навредить.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня финансовые дела Скорпиона уверенно пойдут в гору! Возможно, в течение дня ему поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить ему зарплату или Скорпиону придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, сегодня Скорпиону стоит внимательно рассматривать любые приходящие к нему финансовые идеи и возможности – даже если на первый взгляд они покажутся странными.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня главной чертой Стрельца может стать спонтанность: его настроение стабильным не назовешь! С одной стороны, Стрелец может нервничать и раздражаться на людей, попавших ему под горячую руку, с другой же – способен на великодушный поступок или другой неожиданный шаг. Больше того, не только поступки, но и чувства Стрельца сегодня могут быть неподвластными логике. В течение дня в нем способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня – день, когда Козерогу стоит подчиниться течению обстоятельств: он может оказаться в ситуации, когда будет бессилен что-либо предпринять. К примеру, у него перехватят инициативу или не прислушаются к его мнению, а может быть, Козерог просто будет не в состоянии повлиять на события… Если что-то подобное сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Козерогу смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению – самое мудрое, что он сегодня может сделать.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня – непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Водолей может самыми нестандартными методами! Если в какой-то из сфер своей жизни Водолей запланировал перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день он вполне может попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, сегодня могут неожиданно «выстрелить» прямо в «десятку»! Кроме того, гороскоп сегодня весьма благоприятен для любви – в этот день Водолей способен приятно удивить своего партнера.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня на первый план в гороскопе Рыб обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к ним, Рыбам же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Рыбы способны организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, – выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для них сделать хороший шаг по карьерной лестнице.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Ранее астрологи рассказали, что четыре знака зодиака войдут в благоприятный период.