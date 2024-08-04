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Кинологи рассказали о правильном уходе за собакой летом

Как ухаживать за собакой летом, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 04:48 Фото: pixabay
Российские кинологи рассказали о том, как стоит ухаживать за собакой летом. Есть факторы, которые могут навредить питомцу в это время года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев "Известиям", у летнего время есть негативные факторы – высокие температуры, насекомые и многое другое.

Владельцам собак в жаркие дни, стоит внимательно следить за терморегуляцией питомца. Короткая стрижка может навредить любимцу, ведь шерсть защищает его от прямых солнечных лучей и перегрева.

Кроме того, обливание водой не поможет собаке охладиться, а только усугубит ситуацию. Если полностью намочить шерсть питомца, то вода начнет испарятся, и будет создан эффект паровой бани.

Чтобы спасти собаку от жары, следует смочить ей лапы и нос прохладной водой. Также можно слегла намочить живот, но не нужно полностью обливать питомца водой.

Направленный поток холодного воздуха из кондиционера тоже может навредить собаке.

Активные тренировки и игры в жаркую погоду могут стать причиной недомогания у животных. В знойный день даже молодые собаки быстро утомляются и порой отказываются от любых игр. Именно поэтому стоит переносить любые физические активности на раннее утро или поздний вечер.

Ранее специалисты рассказали, как человеку справиться с повышением температуры.

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