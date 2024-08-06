Гороскоп на 6 августа для всех знаков зодиака

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на вторник 6 августа, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня кому-то экстренно потребуется ваша и именно ваша помощь. Это может занять весь день, но отказываться не стоит, помочь действительно можете только вы.

Телец

Сегодня вы ни при каких условиях не вспомните, что такое страх, зато ни в коем случае не забудете, что есть любовь. Между вашими желаниями и вашими возможностями нет непреодолимой границы.

Близнецы

Сегодня еще можете позволить себе полентяйничать, в очередной раз все обдумать, но ничего пока не предпринимать. Однако, размышлениям, все же придется придать более-менее законченный вид, ибо на следующий день придется приниматься за активные действия.

Фото: pixabay

Рак

Сегодня у окружающих, да и у вас лично, может создаться впечатление, что вы – единственный человек, понимающий, что происходит. По-видимому, так оно и будет.

Лев

Сегодня вам, возможно, придется исправлять ошибку, которую допустил кто-то другой. Неприятное занятие, но отказываться от него нельзя. Иначе это станет вашей ошибкой.

Дева

Сегодня вы вполне можете стать причиной чьего-то счастья. Что может быть лучшей наградой за прожитый день?

Фото: pixabay

Весы

Сегодня вы проснетесь с песнями, и в таком же состоянии ляжете спать. Вам будет везти буквально во всем.

Скорпион

Сегодня на личную жизнь можете не рассчитывать. Ни на вечер, ни, тем более на дневное время лучше ничего не планировать, чтобы никто не обижался.

Стрелец

Сегодня вы рискуете погрязнуть в разборе мелочей и не заметить чего-то поистине замечательно в целом. Остановитесь на минутку и попробуйте осмыслить то, что видите более крупными блоками.

Фото: pixabay

Козерог

Сегодня вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане. Возможно, вы не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность.

Водолей

Кажется, что люди, вас окружающие намерены принимать в штыки любое ваше начинание. Ну так не спрашивайте их мнения. Пусть полюбуются на результат.

Рыбы

Сегодня вам могут представить счет за вашу независимость и бескомпромиссность. Не позвольте тому, кто это сделает, заметить свое неудовольствие и сожаление по этому поводу.

Фото: pixabay

Таковы зодиакальные прогнозы на день, опубликованные в Telegram-канале "Гороскоп".

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