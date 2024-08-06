В 15 раз токсичнее яда гремучей змеи: Минздрав предупредил об опасности укусов каракуртов

Министерство здравоохранения Казахстана в связи с сезонной активностью пауков (с июля по сентябрь) решило напомнить о мерах профилактики укусов каракуртов, сообщает Zakon.kz.

В целях недопущения укусов каракуртов и других ядовитых пауков рекомендуется соблюдать следующие пять правил:

носите защитную одежду – длинные брюки и закрытую обувь в местах возможного обитания каракуртов (места содержания животных и др.);

проверяйте одежду и обувь перед надеванием, особенно после нахождения на улице;

используйте защитные средства (инсектициды);

поддерживайте чистоту – своевременно убирайте мусор, расчищайте завалы, регулярно осматривайте участок и хозяйственные постройки;

избегайте контакта – не трогайте паука и его коконы руками.

Также отмечены характерные симптомы после укуса каракурта.

"Через 10-15 минут после укуса каракурта появляется сильная, ярко выраженная боль, распространяющаяся по всему телу. Нарастают симптомы интоксикации: сердцебиение, одышка, головная боль, тошнота, рвота, покраснение лица, потливость". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

При укусе каракурта необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью в ближайшую медицинскую организацию.

"На сегодняшний день случаи обращения населения после укусов каракуртов зарегистрированы в Шымкенте и Атырауской области, укушенные получили необходимую медицинскую помощь". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Местными исполнительными органами принимаются меры по организации и проведению профилактической дезинсекции.

Каракурт – паук, который считается одним из самых опасных на свете. Яд каракурта – это токсальбумин. Он нейротоксичен, быстро распространяется по лимфатической системе, в 15 раз токсичнее яда гремучей змеи.

Ранее о чрезвычайной ситуации из-за нашествия каракуртов заявили в Павлодарской области.