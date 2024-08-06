Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В 15 раз токсичнее яда гремучей змеи: Минздрав предупредил об опасности укусов каракуртов

В 15 раз токсичнее яда гремучей змеи: Минздрав предупредил об опасности укусов каракуртов, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 20:10 Фото: gov.kz
Министерство здравоохранения Казахстана в связи с сезонной активностью пауков (с июля по сентябрь) решило напомнить о мерах профилактики укусов каракуртов, сообщает Zakon.kz.

В целях недопущения укусов каракуртов и других ядовитых пауков рекомендуется соблюдать следующие пять правил:

  • носите защитную одежду – длинные брюки и закрытую обувь в местах возможного обитания каракуртов (места содержания животных и др.);
  • проверяйте одежду и обувь перед надеванием, особенно после нахождения на улице;
  • используйте защитные средства (инсектициды);
  • поддерживайте чистоту – своевременно убирайте мусор, расчищайте завалы, регулярно осматривайте участок и хозяйственные постройки;
  • избегайте контакта – не трогайте паука и его коконы руками.

Также отмечены характерные симптомы после укуса каракурта.

"Через 10-15 минут после укуса каракурта появляется сильная, ярко выраженная боль, распространяющаяся по всему телу. Нарастают симптомы интоксикации: сердцебиение, одышка, головная боль, тошнота, рвота, покраснение лица, потливость".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

При укусе каракурта необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью в ближайшую медицинскую организацию.

"На сегодняшний день случаи обращения населения после укусов каракуртов зарегистрированы в Шымкенте и Атырауской области, укушенные получили необходимую медицинскую помощь".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Местными исполнительными органами принимаются меры по организации и проведению профилактической дезинсекции.

Каракурт – паук, который считается одним из самых опасных на свете. Яд каракурта – это токсальбумин. Он нейротоксичен, быстро распространяется по лимфатической системе, в 15 раз токсичнее яда гремучей змеи.

Ранее о чрезвычайной ситуации из-за нашествия каракуртов заявили в Павлодарской области.

Читайте также

Как пережить время ретро-Меркурия
Как пережить время ретро-Меркурия
Гороскоп
Гороскоп на 6 августа для всех знаков зодиака
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Анастасия Московчук
Минздрав РК Казахстан 2024 год Каракурты
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
встреча олимпийца
Елдосу Сметову и его личному тренеру вручили ключи от квартир и машин
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: