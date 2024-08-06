Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

О чрезвычайной ситуации из-за нашествия каракуртов заявили в Павлодарской области

Чрезвычайная ситуация в Павлодарской области из-за каракуртов, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 10:52 Фото: ДЧС Павлодарской области
В Павлодарской области хотят собрать комиссию по ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за ядовитых пауков, сообщает Zakon.kz.

5 августа 2024 года из-за поступившей по информации от Баянаульского национального природного парка о нашествии каракуртов аким Баянаульского района вместе с сотрудниками природного парка и Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области выехал в село Торайгыр для обследования мест обитания каракуртов.

"В ходе обследования обнаружены пауки каракурты, личинки, коконы под камнями, среди трав и растительности вдоль озера Торайгыр. Департаментом по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области будет инициировано проведение внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации", – рассказали в ДЧС 6 августа.

3 августа сообщалось о том, что в Баянаульском нацпарке ежедневно находят более 20 каракуртов.

10 июля 2024 года мы писали о нашествии каракуртов в Атырауской области. После укусов пауков шесть человек оказались в реанимации.

Читайте также

Документы, папки, справки, бумаги, дела
Аким сельского округа в Атырауской области поплатился за самоуправство
Аким Риддера присоединился к акции по уборке города
Аким Риддера присоединился к акции по уборке города
Нефть, незаконная добыча, Актюбинская область
Нефть на 139 млн тенге незаконно добыли в Казахстане
Ирина Капитанова
Баянаульский район Павлодарская область 2024 год Режим ЧС Каракурты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
встреча олимпийца
Елдосу Сметову и его личному тренеру вручили ключи от квартир и машин
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Бокс
ОИ-2024: Назым Кызайбай, Нора Джеруто и другие казахстанские атлеты, которые выступят 6 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: