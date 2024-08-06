О чрезвычайной ситуации из-за нашествия каракуртов заявили в Павлодарской области

В Павлодарской области хотят собрать комиссию по ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за ядовитых пауков, сообщает Zakon.kz.

5 августа 2024 года из-за поступившей по информации от Баянаульского национального природного парка о нашествии каракуртов аким Баянаульского района вместе с сотрудниками природного парка и Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области выехал в село Торайгыр для обследования мест обитания каракуртов.

"В ходе обследования обнаружены пауки каракурты, личинки, коконы под камнями, среди трав и растительности вдоль озера Торайгыр. Департаментом по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области будет инициировано проведение внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации", – рассказали в ДЧС 6 августа.

3 августа сообщалось о том, что в Баянаульском нацпарке ежедневно находят более 20 каракуртов.

10 июля 2024 года мы писали о нашествии каракуртов в Атырауской области. После укусов пауков шесть человек оказались в реанимации.