Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Названы мужские фразы, не сулящие ничего хорошего в отношениях

Мужские фразы, не сулящие ничего хорошего в отношениях, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 16:56 Фото: рixabay
Психологи отмечают, что то, как общается мужчина с женщиной, много говорит о нем. Есть ряд фраз, которые сигналят о том, что партнер сделает свою девушку несчастной в отношениях. С таким мужчиной ей придется забыть о поддержке, заботе и безопасности, сообщает Zakon.kz.

В качестве примера сайт NEWS.ru привел шесть таких высказываний, услышав которые от мужчины, женщине стоит задуматься о судьбе дальнейших отношений.

"Я имею право полностью тебя контролировать"

Не стоит строить отношения с мужчиной, для которого женщина – его собственность. Постоянный контроль, психологическое давление и ограничение действий – привычное поведение для таких мужчин.

"Без меня ты никто"

Это стандартная манипуляция, с которой можно часто столкнуться в отношениях. Таким образом мужчина обесценивает свою партнершу. Партнер, который пытается снизить самооценку, не достоин любви.

"Разве это проблема"

Партнер обесценивает ваши проблемы или не хочет даже слушать о них? Такие отношения стоит заканчивать, потому что мужчина будет много требовать, но при этом не давать заботу взамен.

"Ты вечно ошибаешься, а я всегда прав"

Таким образом мужчина одновременно обесценивает и пытается контролировать женщину. Он показывает, что его партнерша постоянно ошибается, поэтому все важные решения будут за ним.

"У меня нет к тебе никакого уважения"

Тут все просто – мужчина открыто показывает, что не уважает свою возлюбленную. Продолжать отношения нет смысла.

"Ты больше никому не нужна"

Много мужчин используют такую манипуляцию. Некоторые подкрепляют ее угрозой: "Только попробуй меня бросить!". В этом случае счастливых отношений не получится.

Ранее психолог Станислав Самбурский назвал "красные факторы", по которым можно распознать абьюзера в начале отношений.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врачей или специалистов.

Читайте также

Породы кошек
Названы породы кошек, которые не портят мебель и стены
Космические явления
Где можно увидеть метеоритный "ливень" в августе 2024 года
Как избавиться от депрессии
Совет дня: как справиться с депрессией без таблеток
Ирина Капитанова
2024 год Психология Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения
МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: