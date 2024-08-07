Названы мужские фразы, не сулящие ничего хорошего в отношениях
В качестве примера сайт NEWS.ru привел шесть таких высказываний, услышав которые от мужчины, женщине стоит задуматься о судьбе дальнейших отношений.
"Я имею право полностью тебя контролировать"
Не стоит строить отношения с мужчиной, для которого женщина – его собственность. Постоянный контроль, психологическое давление и ограничение действий – привычное поведение для таких мужчин.
"Без меня ты никто"
Это стандартная манипуляция, с которой можно часто столкнуться в отношениях. Таким образом мужчина обесценивает свою партнершу. Партнер, который пытается снизить самооценку, не достоин любви.
"Разве это проблема"
Партнер обесценивает ваши проблемы или не хочет даже слушать о них? Такие отношения стоит заканчивать, потому что мужчина будет много требовать, но при этом не давать заботу взамен.
"Ты вечно ошибаешься, а я всегда прав"
Таким образом мужчина одновременно обесценивает и пытается контролировать женщину. Он показывает, что его партнерша постоянно ошибается, поэтому все важные решения будут за ним.
"У меня нет к тебе никакого уважения"
Тут все просто – мужчина открыто показывает, что не уважает свою возлюбленную. Продолжать отношения нет смысла.
"Ты больше никому не нужна"
Много мужчин используют такую манипуляцию. Некоторые подкрепляют ее угрозой: "Только попробуй меня бросить!". В этом случае счастливых отношений не получится.
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