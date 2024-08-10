Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 10 августа, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня лучшей музыкой для ушей Овна станет иностранная речь. Она напомнит ему, что есть далекие страны, в которых он еще не бывал, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды гороскопа советуют сегодня Овну подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Овну смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня повышенная эмоциональность не даст Тельцу спокойно усидеть на месте, ему захочется новизны и экспериментов: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет. Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время – все это сегодня Телец способен изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову. Это может привести к интересным последствиям и переменам.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы имеют шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие. Ну а если они такое приглашение не получат, им имеет смысл самим приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды гороскопа в этот день наделяют Близнецов спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что сегодня они сумеют показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы их мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак, возможно, захочет внести в свою жизнь разнообразие, к примеру, организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует его присутствия дома. День склоняет его к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное – сегодня у Рака получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня страсть Льва к перемене мест достигнет апогея. Он будет готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить его на любую авантюру вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сам Лев будет изобретателен на этот счет. Сегодня он способен придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня день склоняет Деву к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат ей вариантов поразвлечься, в Деве проснется талант организатора, и она быстро придумает, с кем, когда и куда ей можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник – программа у Девы может быть обширной. Но самое лучшее, что может она сделать сегодня, – это провести время с тем, кого любит.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весам будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе – все они будут написаны у них на лице. Больше того, Весы и сами не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Весов сегодня практически нет запретных тем. А уж ждать от них словесной пощады, если они чем-то недовольны, и вовсе не стоит: они не намерены сглаживать острые углы.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион способен заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет его к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Скорпион будет превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды гороскопа советуют Скорпиону специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где он может всласть понаблюдать за окружающими.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня любознательность и творческие способности Стрельца не знают границ. Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Стрельцу давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе – звезды гороскопа советуют Стрельцу воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент. Даже если все пройдет не так уж гладко, он не останется внакладе, ведь его любопытство в итоге будет удовлетворено.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог способен буквально разрываться между тем, что ему приходится делать, и тем, чего он бы хотел. Ему будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от него массу времени и сил, с другой же – мысли Козерога будут невообразимо от этих дел далеки. Он может то и дело посылать сообщения друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках… Самым разумным решением здесь будет: по возможности отложить текущие дела и потратить день на учебу и повышение своего профессионального уровня – это как раз то, что сегодня будет у вас получаться лучше всего и со временем принесет хорошие плоды.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолей будет востребован как никогда. Его телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ним радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сам Водолей будет чувствовать себя в гуще общения, как рыба в воде: сегодня его коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы будут настроены жестко. Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ними какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение они способны превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Рыб в таком поведении, – их искренность: затевая спор, они верят, что пытаются уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.