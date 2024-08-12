Пять трендов в одежде на осень-2024 назвала стилист

Стилист Анна Кудрявцева выделила пять трендов грядущей осени 2024 года. А также она рекомендует посмотреть показы ведущих брендов, чтобы вдохновиться новыми веяниями моды, сообщает Zakon.kz.

Анималистичный принт

Анималистичный принт вызвал многочисленные споры между людьми. Кто-то долго не мог привыкнуть к таким ярким и дерзким вещам, а другие влюбились в подобную одежду с первого взгляда. Если принт понравился вам только сейчас, спешим обрадовать – у вас есть время, чтобы увидеть себя в новом образе.

Фото: pexels

По словам специалиста, леопард, зебра и питон все еще прочно держат позиции. Их смело можно внедрять в свой гардероб. Также одежда и аксессуары приветствуются и в других необычных расцветках.

Винный цвет

Трендовым может быть не только элемент гардероба, но и даже цвет. Осенью-2024 стоит обратить внимание на вещи винных оттенков.

"Винный или бордовый цвет – один из самых сложных в носке", – приводит слова стилиста "Тульская служба новостей".

Фото: рixabay

Несмотря на то, что многие боятся оттенков, напоминающих портьеру в театре, правильная стилизация вещей винного цвета может сделать образ особенным. В случае, если винный и бордовые цвета для вас дискомфортны, Анна Кудрявцева предлагает безопасный способ внедрения цвета в гардероб.

"Вводите аксессуары этого цвета, обратите особое внимание на обувь и сумки из лакированной поверхности, эти мелочи дополнят образ и сделают его дорогим и актуальным. Беспроигрышный вариант", – рекомендует стилист.

Посадка брюк

Оверсайз остается актуальным. Его любят и носят. Все же приближающаяся осень внесла свои коррективы. Не успели все привыкнуть к заниженной посадке джинс, как эксперт советует обращать свое внимание на брюки с приталенной посадкой.

"В первую очередь нужно ориентироваться на то, что подходит и украшает вас. Если в шкафу есть любимые брюки, обтягивающие в бедрах… Смело достаем и модничаем!" – уверяет специалист.

Фото: pexels

Аксессуары

"Платки, шапки, шали, кепи, береты – все это в обилии использовали на показах", – уверяет специалист.

По словам Анны Кудрявцевой, подобные аксессуары не стоит игнорировать, напротив, нужно смело добавлять в свой образ. Особенно актуален платок, который, отмечает стилист, можно повязать даже на ручку сумки.

Фото: pexels

Изделия из кожи

Если лето у большинства ассоциируется с чем-то ярким, а люди предпочитают добавлять в свои образы различные цвета, то в холодную погоду обычно выбирают темные оттенки. Не секрет, что в холодную и дождливую осень черный цвет мы видим на прохожих чаще всего.

Фото: pexels

"Чтобы монохромные образы смотрелись на миллион, используйте разную фактуру. К кожаным штанам – свитер, к плащу – шарфик, аксессуары из лакированной кожи тоже отлично дополнят ваш лук", – делится советом эксперт.

В заключение Анна Кудрявцева советует не воспринимать все модные тренды буквально, а интерпретировать идеи под себя и в первую очередь носить то, что идет именно вам.

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