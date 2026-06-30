Эксперт предупредила о послеродовой депрессии у молодых отцов

Психолог Мария Полякова заявила, что послеродовая депрессия у мужчин является научно подтвержденным явлением и не связана с проявлением слабости. По ее словам, на молодых отцов приходится до трети случаев этого состояния, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT эксперт отметила, что механизмы развития депрессии у мужчин и женщин различаются. У женщин она чаще связана с гормональными изменениями, физическим истощением и перестройкой организма после родов.

У мужчин, по словам Поляковой, ключевую роль играют психологические факторы и резкое изменение привычного уклада жизни. Существенным триггером становится смещение внимания партнерши на новорожденного ребенка.

Специалист подчеркнула, что одним из наиболее эффективных способов профилактики и преодоления такого состояния является активное участие отца в уходе за ребенком и помощи по дому, что способствует снижению эмоционального напряжения в семье.

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