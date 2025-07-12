Ученые опровергли миф о "безопасной норме" колбасы и сосисок

Эксперт по питанию из Кембриджского университета Нита Фороухи заявила,что сосиски и колбасы относятся к ультраобработанным продуктам, которые могут негативно сказываться на здоровье, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью изданию Infobae.

"Безопасного количества этих продуктов не существует", – подчеркнула Фороухи.

С ней согласен и научный сотрудник Института показателей и оценки здоровья в Сиэтле Демевоз Хайле. По его словам, даже умеренное потребление ультраобработанных продуктов повышает риск развития серьезных заболеваний, включая рак, диабет и болезни сердца.

В свою очередь профессор Университета Рединга Гюнтер Кюнли отметил важность сбалансированного питания. Он подчеркнул, что в ежедневном рационе необходимо присутствие овощей, фруктов, орехов, бобовых и цельнозерновых продуктов. При этом Кюнли добавил:

"Еда – это не только источник питательных веществ, но и удовольствия".

Поэтому, по его мнению, не стоит рассматривать ультраобработанную пищу исключительно с позиции вреда.

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