Озвучены признаки кармических отношений

О четырех основных признаках кармических отношений рассказала 17 августа духовный практик Анна Тельнова в своем Telegram-канале, сообщает Zakon.kz.

Итак, четыре признака кармических отношений.

Непреодолимое влечение. Это когда с первой встречи не покидает ощущение, будто этот человек знаком вам всю жизнь. При этом вам все время его мало. Рядом с ним эмоции подскакивают, но вместе с влечением присутствует некая тревога. Как бы больно ни делал любимый человек, к нему все равно тянет.

Шторм из чувств. В этом случае взаимоотношения стремительно развиваются, затуманивая разум. Поступки не поддаются логике, а от частоты крупных ссор и бурных примирений начинает штормить изнутри. Чувства становятся яркими и сильными, раскрывая даже самые скверные черты характера. Все похоже на замкнутый круг, который не заканчивается. Так происходит до тех пор, пока партнер не осознает свою кармическую ошибку, повторяющуюся из раза в раз.

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Быстрое выгорание. Возникает ощущение, будто партнер забирает себе все время и энергию, порождая разочарования и упадок эмоциональных сил. Кажется, что любовь окрыляет, но при этом выжимает все силы.

Скоротечный роман. В этих условиях отношения не могут жить долго, уж слишком много они требуют ресурсов и регулярной подпитки.

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Психологи рассказали, как понять, что партнер изменяет и что с этим делать.