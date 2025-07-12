Врач дала ряд советов для похудения в период жары

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух дала ряд советов, которые могут помочь похудеть во время жары, сообщает Zakon.kz.

Изданию Life.ru специалист порекомендовала пить достаточно воды в течение дня, а также выбирать легкую пищу: больше свежих овощей и фруктов, нежирного белка. По ее словам, ключевым фактором для похудения должен стать дефицит калорий.

Эксперт также предупредила, что нужно заниматься спортом, но разумно – избегать пика жары для интенсивных тренировок и перенести их на утро или вечер. Кроме того, необходимо следить за самочувствием. При появлении головокружения, слабости, тошноты немедленно переходить в прохладное место и восполнять жидкость.

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