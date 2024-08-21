Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 августа

Астрологи составили гороскоп на сегодняшний день, сообщает Zakon.kz.

Итак, что ждет представителей каждого из знаков зодиака? Об этом пишет Telegram-канал "Гороскоп". Начнем по порядку.

Овен

Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача.

Телец

Сегодня вы будете чувствовать себя Гулливером среди лилипутов. Все будет казаться вам мелким: мысли окружающих и их заботы. Постарайтесь удержаться от того, чтобы им об этом сообщить.

Близнецы

Ваше настроение может стать наиболее заразным недугом на этой многострадальной земле. Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.

Рак

Сегодня вы будете чувствовать ответственность буквально за все, что происходит в этом мире. В ваших интересах узнавать поменьше плохих и побольше хороших новостей.

Лев

Расслабьтесь – сегодня каждый будет вам другом, вне зависимости от того, видели ли вы этого человека раньше. Только не оставайтесь в таком благодушном и доверчивом состоянии надолго, завтра все может измениться.

Дева

Вам срочно необходимо улучшить настроение. Возьмитесь за какую-нибудь задачу из тех, что попроще и не требуют много времени. Справившись с ней, вы почувствуете прилив уверенности в себе.

Весы

Сегодняшним днем вы будете наслаждаться с утра до вечера, смакуя каждое мгновение. Особенно хорош будет вечер, проведенный не в одиночестве.

Скорпион

Сегодня вам лучше всего побыть эгоистом. Закрывайте глаза на все проблемы, кроме ваших собственных.

Стрелец

Хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это.

Козерог

То, что вы считали сугубо конфиденциальной информацией, на поверку окажется секретом Полишинеля. Не ставьте себя в глупое положение, делая из нее большую тайну.

Водолей

Сегодня вы, возможно, будете не слишком ясно себе представлять, зачем вы, собственно, находитесь именно здесь и чего от вас хотят. Не стоит дергаться и задавать вопросы. Поймете позже.

Рыбы

Нынче вы отправитесь в путешествие, которое само по себе будет значительно важнее для вас, нежели его конечная цель. Будьте внимательны к своим попутчикам.

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