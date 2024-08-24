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Как преодолеть желание уволиться с работы, рассказали ученые

Ноутбук , фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 10:13 Фото: pixabay
Исследователи выяснили, что "удаленка" и гибридный график способствуют более высокой производительности по сравнению с постоянной работой в офисе, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature, удаленная работа хотя бы два дня в неделю серьезно влияет на восприятие сотрудниками своей деятельности: повышает удовлетворенность и снижает желание уйти из компании.

Также, по данным ученых, гибридный график повышает производительность труда, по крайней мере, если рассматривать поведение людей, которые не могут похвастаться свободным графиком или не работают на себя.

Вместе с тем, отмечено в журнале, некоторые руководители не готовы мириться с таким положением вещей и считают, что работа вне офиса расхолаживает подчиненных, негативно сказывается на корпоративной культуре организаций.

Ранее ученые выяснили, что долгое прокручивание ленты в соцсетях влияет на психику.

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