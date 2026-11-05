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Советы

Как оторвать ребенка от экрана без запретов и конфликтов: советы специалиста

Как оторвать ребенка от экрана без запретов и конфликтов: советы специалиста, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 18:19 Фото: magnific.com
Семейный психотерапевт и детский нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, как помочь ребенку проводить меньше времени с гаджетами. По ее словам, родителям важно развивать его навыки саморегуляции и предлагать интересные занятия в реальной жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации Pravda.Ru, сначала необходимо понять, почему ребенок тянется к смартфону: ищет ли он там ощущение успеха или пытается справиться с эмоциональным дискомфортом. Наказания и лишение гаджетов могут только усилить интерес к ним, поэтому важно предлагать альтернативу – игры, общение, домашние дела и другие занятия.

Наумова советует чередовать время за экраном с физической активностью: после игры на устройстве ребенку стоит побегать, попрыгать или поиграть на улице. Для малышей можно использовать песочные часы или визуальные таймеры, чтобы им было проще понимать, когда пора закончить игру.

Подростков эксперт рекомендует вовлекать в совместный поиск решения, избегая давления и запретов. Если самостоятельные попытки родителей не помогают, стоит обратиться к нейропсихологу, чтобы оценить особенности развития ребенка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, почему гаджеты перед сном не всегда вредят здоровью.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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