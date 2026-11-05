Как оторвать ребенка от экрана без запретов и конфликтов: советы специалиста

Семейный психотерапевт и детский нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, как помочь ребенку проводить меньше времени с гаджетами. По ее словам, родителям важно развивать его навыки саморегуляции и предлагать интересные занятия в реальной жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации Pravda.Ru, сначала необходимо понять, почему ребенок тянется к смартфону: ищет ли он там ощущение успеха или пытается справиться с эмоциональным дискомфортом. Наказания и лишение гаджетов могут только усилить интерес к ним, поэтому важно предлагать альтернативу – игры, общение, домашние дела и другие занятия.

Наумова советует чередовать время за экраном с физической активностью: после игры на устройстве ребенку стоит побегать, попрыгать или поиграть на улице. Для малышей можно использовать песочные часы или визуальные таймеры, чтобы им было проще понимать, когда пора закончить игру.

Подростков эксперт рекомендует вовлекать в совместный поиск решения, избегая давления и запретов. Если самостоятельные попытки родителей не помогают, стоит обратиться к нейропсихологу, чтобы оценить особенности развития ребенка.

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