Неожиданный эффект безработной жизни раскрыл эксперт

Психолог объяснила, что происходит с психикой при жизни без работы
Семейный психолог Анастасия Кардиакос рассказала об особенностях длительного отсутствия работы и его влиянии на психику, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" она отметила, что постоянный отдых может оказывать на человека не меньшую нагрузку, чем работа. Она подчеркнула, что психике необходим баланс между усилием и расслаблением, а также смена состояний: работа, достижение результата и последующий отдых.

Кардиакос отметила, что именно на контрасте отдых воспринимается наиболее полноценно. При отсутствии нагрузки удовольствие от отдыха может снижаться, а психика теряет привычный ритм.

Психолог сравнила этот процесс с работой мышц, указав, что без предварительного напряжения эффект расслабления ощущается слабее.

Также она подчеркнула, что трудовая деятельность способствует развитию силы воли, организованности и чувства эффективности. При длительном пребывании в режиме "хочу" может снижаться собранность и внутренняя устойчивость, а также усиливаться склонность к импульсивным решениям.

В заключение специалист отметила, что после выходных важно постепенно возвращаться к рабочему ритму, не перегружая себя резко. Плавное включение в дела помогает восстановить ощущение контроля и делает отдых более ценным и осознанным.

Ранее психолог рассказала, как не сломать ребенку самооценку из-за учебы.

Елена Беляева
