Никогда не... : что делать при пожаре на кухне

Фото: pexels

В Министерстве по чрезвычайным ситуациями (МЧС) подготовили интересную памятку казахстанцам. В ней приведены правила поведения при возгорании масла или жировых продуктов в домашних условиях, сообщает Zakon.kz.

"Кухонные" пожары - одно из распространенных происшествий в быту. Всего несколько секунд паники могут привести к серьезным ожогам, повреждению имущества и даже угрозе жизни. Что нельзя делать Не заливайте пламя водой! Масло и вода не смешиваются, и огонь вспыхнет еще сильнее.

Не пытайтесь выносить горящую сковородку или кастрюлю – это опасно для жизни и может распространить пожар. Правильные действия: Сразу выключите плиту и прекратите нагрев.

Накройте сковородку крышкой, противнем или любым металлическим предметом – без кислорода пламя погаснет.

Можно использовать полотенце, смоченное водой и хорошо отжатое, аккуратно накрыв им пламя.

Если на кухне есть огнетушитель класса F (предназначенный для жировых пожаров), используйте его.

Если пожар усиливается – срочно эвакуируйтесь и звоните по номерам 101 или 112. Рекомендация специалистов "Каждой семье рекомендуется держать на кухне огнетушитель или противопожарное полотно. Эти простые средства могут спасти жизнь и значительно сократить ущерб". Пресс-служба МЧС РК В конце сентября стало известно, что семья с 13 детьми в Жамбылской области осталась без дома из-за пожара. Пламя уничтожило кровлю и часть двухэтажной постройки.

