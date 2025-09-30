Никогда не... : что делать при пожаре на кухне
Фото: pexels
В Министерстве по чрезвычайным ситуациями (МЧС) подготовили интересную памятку казахстанцам. В ней приведены правила поведения при возгорании масла или жировых продуктов в домашних условиях, сообщает Zakon.kz.
"Кухонные" пожары - одно из распространенных происшествий в быту. Всего несколько секунд паники могут привести к серьезным ожогам, повреждению имущества и даже угрозе жизни.
Что нельзя делать
- Не заливайте пламя водой! Масло и вода не смешиваются, и огонь вспыхнет еще сильнее.
- Не пытайтесь выносить горящую сковородку или кастрюлю – это опасно для жизни и может распространить пожар.
Правильные действия:
- Сразу выключите плиту и прекратите нагрев.
- Накройте сковородку крышкой, противнем или любым металлическим предметом – без кислорода пламя погаснет.
- Можно использовать полотенце, смоченное водой и хорошо отжатое, аккуратно накрыв им пламя.
- Если на кухне есть огнетушитель класса F (предназначенный для жировых пожаров), используйте его.
- Если пожар усиливается – срочно эвакуируйтесь и звоните по номерам 101 или 112.
Рекомендация специалистов
"Каждой семье рекомендуется держать на кухне огнетушитель или противопожарное полотно. Эти простые средства могут спасти жизнь и значительно сократить ущерб".Пресс-служба МЧС РК
В конце сентября стало известно, что семья с 13 детьми в Жамбылской области осталась без дома из-за пожара. Пламя уничтожило кровлю и часть двухэтажной постройки.
