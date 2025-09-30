#АЭС в Казахстане
Советы

Никогда не... : что делать при пожаре на кухне

рекомендации МЧС, пожар, кухня, вода, масло, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 11:50 Фото: pexels
В Министерстве по чрезвычайным ситуациями (МЧС) подготовили интересную памятку казахстанцам. В ней приведены правила поведения при возгорании масла или жировых продуктов в домашних условиях, сообщает Zakon.kz.

"Кухонные" пожары - одно из распространенных происшествий в быту. Всего несколько секунд паники могут привести к серьезным ожогам, повреждению имущества и даже угрозе жизни.

Что нельзя делать

  • Не заливайте пламя водой! Масло и вода не смешиваются, и огонь вспыхнет еще сильнее.
  • Не пытайтесь выносить горящую сковородку или кастрюлю – это опасно для жизни и может распространить пожар.

Правильные действия:

  • Сразу выключите плиту и прекратите нагрев.
  • Накройте сковородку крышкой, противнем или любым металлическим предметом – без кислорода пламя погаснет.
  • Можно использовать полотенце, смоченное водой и хорошо отжатое, аккуратно накрыв им пламя.
  • Если на кухне есть огнетушитель класса F (предназначенный для жировых пожаров), используйте его.
  • Если пожар усиливается – срочно эвакуируйтесь и звоните по номерам 101 или 112.

Рекомендация специалистов

"Каждой семье рекомендуется держать на кухне огнетушитель или противопожарное полотно. Эти простые средства могут спасти жизнь и значительно сократить ущерб".Пресс-служба МЧС РК

В конце сентября стало известно, что семья с 13 детьми в Жамбылской области осталась без дома из-за пожара. Пламя уничтожило кровлю и часть двухэтажной постройки.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
