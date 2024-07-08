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Что делать, если дома начался пожар

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 15:04 Фото: Zakon.kz
Чтобы минимизировать последствия от пожара в доме, а главное обеспечить безопасность членам семьи, следует соблюдать определенные шаги. Как при этом правильно действовать, рассказали МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Пожары в доме могут возникнуть внезапно и распространяться очень быстро, поэтому важно всегда быть готовым к возможности их возникновения.

В МЧС назвали пошаговые действия:

  • в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";
  • перекройте кран подачи газа, отключите электроэнергию;
  • на начальной стадии развития пожара попытайтесь поту­шить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);
  • закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
  • покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
  • если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
  • не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

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