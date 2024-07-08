Что делать, если дома начался пожар
Фото: Zakon.kz
Чтобы минимизировать последствия от пожара в доме, а главное обеспечить безопасность членам семьи, следует соблюдать определенные шаги. Как при этом правильно действовать, рассказали МЧС РК, сообщает Zakon.kz.
Пожары в доме могут возникнуть внезапно и распространяться очень быстро, поэтому важно всегда быть готовым к возможности их возникновения.
В МЧС назвали пошаговые действия:
- в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";
- перекройте кран подачи газа, отключите электроэнергию;
- на начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и др.);
- закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
- покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
- если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
- не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.
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