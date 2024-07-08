Что делать, если дома начался пожар

Фото: Zakon.kz

Чтобы минимизировать последствия от пожара в доме, а главное обеспечить безопасность членам семьи, следует соблюдать определенные шаги. Как при этом правильно действовать, рассказали МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Пожары в доме могут возникнуть внезапно и распространяться очень быстро, поэтому важно всегда быть готовым к возможности их возникновения. В МЧС назвали пошаговые действия: в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";

перекройте кран подачи газа, отключите электроэнергию;

на начальной стадии развития пожара попытайтесь поту­шить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);

закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;

покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;

если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;

не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных. 7 июля 2024 года в Тюлькубасском районе Туркестанской области загорелась крыша садика. Читайте также Что посмотреть на досуге: лучшие киноновинки 2024 года Какие продукты нельзя употреблять в жару Гороскоп для всех знаков зодиака

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