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Чем арбузные корки могут помочь дачникам

советы для дачников, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 23:10 Фото: pixabay
Эксперты посоветовали дачникам разбросать по участку арбузные корки, что должно помочь избавиться от вредителей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "БелНовости", если раскидать арбузные корки вечером, нежелательные насекомые обратят внимание на сладкую "приманку" и за ночь "облепят" кусочки ягоды. Утром дачнику останется только собрать корки и выбросить.

Отмечается, что еще один вариант применения арбузных корок на даче – положить их в компостную яму. Они начнут разлагаться и таким образом дополнительно усилят действие компоста как удобрения.

Ранее диетолог рассказала, как долго можно хранить спелый арбуз.

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