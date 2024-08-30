Чем арбузные корки могут помочь дачникам

Эксперты посоветовали дачникам разбросать по участку арбузные корки, что должно помочь избавиться от вредителей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "БелНовости", если раскидать арбузные корки вечером, нежелательные насекомые обратят внимание на сладкую "приманку" и за ночь "облепят" кусочки ягоды. Утром дачнику останется только собрать корки и выбросить.

Отмечается, что еще один вариант применения арбузных корок на даче – положить их в компостную яму. Они начнут разлагаться и таким образом дополнительно усилят действие компоста как удобрения.

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