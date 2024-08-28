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Как понять, что ребенок устал от учебы

Школьники, ученики средних классов, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 01:39 Фото: Zakon.kz
Российский психолог Алексей Сапкин рассказал о признаках перегруженности детей учебой, к которым относятся головные боли, проблемы со сном и другие симптомы, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Ленте.ру" он подчеркнул, что есть и другие сигналы, на которые родителям стоит обратить внимание.

"Самыми распространенными симптомами могут быть вялость или сонливость ребенка, жалобы на усталость и головные боли. Нарушения сна, особенно если они продолжаются больше недели, также являются тревожным сигналом. Из-за переутомления дети могут становиться раздражительными или плаксивыми. Если у ребенка начинается тик, например, дергается веко, нужно немедленно обратиться к специалисту. Еще стоит обратить внимание на чрезмерную суетливость в движениях", — отметил Сапкин.

Он также подчеркнул важность наблюдения за утратой интереса ребенка к вещам, которые ранее приносили ему радость, будь то любимые занятия или еда. Сапкин сравнил перегруженность учебой с хроническим стрессом, который может значительно ухудшить физическое здоровье.

"Также следует обратить внимание на мышечные зажимы — гипертонус мышц, особенно в области верхнего плечевого пояса, шеи и лица. Родители могут заметить, что у ребенка постоянно напряжены плечи, лоб или стиснута челюсть. Такое состояние может указывать на сильное беспокойство или тревожность, с которыми ребенок не справляется самостоятельно", — пояснил психолог.

Кроме того, он упомянул о таком неожиданном признаке, как чрезмерная озабоченность учебой и оценками. По его словам, здоровое отношение ребенка к учебе должно быть "умеренно спокойным", а излишние переживания свидетельствуют о дезадаптации.

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