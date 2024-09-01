Можно отказаться: 10 бессмысленных дел по дому, которые отнимают время

В мире технологий и постоянной занятости многие домашние дела становятся не только рутиной, но и бессмысленными. Некоторые из привычных обязанностей можно пересмотреть и отказаться от них, освобождая время для более важных и приятных дел, сообщает Zakon.kz.

Специалисты портала Rsute.ru считают, что отказ от следующих домашних занятий может сэкономить много свободного времени:

1. Натирание линолеума мастикой

Некоторые хозяйки убеждены, что регулярная обработка линолеума мастикой продлевает его срок службы. Однако, разница в долговечности линолеума с мастикой и без нее составляет всего пару лет. Если подсчитать расходы на полироли и время, потраченное на их нанесение, может оказаться, что проще и выгоднее через 10 лет заменить линолеум на новый.

2. Сортировка белья

Мания к сортировке белья перед стиркой может быть необоснованной. Вместо того чтобы тратить время на бесконечные классификации, достаточно разделить белье на пару категорий – например, детское и взрослое, черное и белое. А попытки развешивать носки парами после стирки можно смело отложить до окончательного высыхания – вы все равно сделаете это снова.

3. Проведение времени у плиты

Съем пены с бульона или варенья по мере их приготовления – это занятие, которое можно исключить из рутинных задач. Гораздо проще и эффективнее процедить бульон в конце готовки, а пену с варенья снять перед тем, как раскладывать его по банкам. Исключение составляют блюда, требующие постоянного помешивания, но они готовятся не так уж часто.

4. Перекладывание готовой еды

Нет никакого смысла переливать остатки супа или другого блюда из одной кастрюли в другую, меньшего размера. Это только увеличивает количество посуды, которую потом придется мыть, и добавляет лишние шаги к процессу хранения еды.

5. Протирание пыли с высоты

Пыль на высоких поверхностях, таких как шкафы и полки, мало кто замечает. Зато пятна и отпечатки пальцев на уровне глаз сразу бросаются в глаза. Лучше сосредоточиться на очищении видимых участков и избегать ежедневного лазания по шкафам. Раза в месяц вполне достаточно для уборки на высоте.

6. Чистка ванны каждый день

Ежедневная чистка ванны – это лишняя трата времени, особенно если приучить всех членов семьи ополаскивать ее после использования. Пена для ванн также поможет поддерживать чистоту без необходимости постоянной уборки.

7. Оттирание пятен от алюминиевой посуды

Алюминиевая посуда часто темнеет и требует дополнительного ухода. Вместо того чтобы тратить время на ее чистку, лучше заменить такие предметы на эмалированные или нержавеющие аналоги, которые проще в уходе и долговечнее.

8. Глажка постельного белья и полотенец

Никто не заметит, глаженая ли у вас простыня или полотенце. После первой же ночи постельное белье неизбежно помнется, а значит, нет необходимости тратить время на его идеальное глажение.

9. Протирание посуды тряпкой

Сушка посуды вручную не только отнимает время, но и может быть небезопасной. Полотенца могут содержать бактерии и остатки моющих средств, что делает этот процесс ненужным и даже вредным. Лучше просто дать посуде высохнуть естественным путем.

10. Ополаскивание посуды перед посудомойкой

Многие по привычке моют тарелки перед тем, как поставить их в посудомоечную машину. Но это лишняя работа: достаточно просто удалить крупные остатки еды, а машина справится с остальным сама.

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