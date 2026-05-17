10 пород собак, которые чаще всего страдают от перегрева и солнечного удара

Летняя жара становится испытанием не только для людей, но и для домашних животных. При высоких температурах собаки перегреваются быстрее, чем кажется, а в некоторых случаях тепловой удар может развиться за считанные минуты, сообщает Zakon.kz.

Особенно уязвимы брахицефальные породы – собаки с короткой и плоской мордой. Из-за анатомических особенностей им сложнее охлаждать организм через дыхание. Дополнительный риск создает густая или двойная шерсть, которая удерживает тепло, пишет "Доктор Питер".

Ветеринар Сюзанна Мойес отмечает, что за годы практики чаще всего с перегревом к специалистам поступали следующие породы:

мопс;

французский бульдог;

чау-чау;

золотистый ретривер;

немецкая овчарка;

хаски;

грейхаунд;

бостон-терьер;

боксер;

бульдог.

В группе риска также пожилые собаки, животные с лишним весом и питомцы с темной гладкой шерстью, включая доберманов, кане-корсо и немецких догов.

В жаркую погоду ветеринары рекомендуют менять режим выгула и ухода. У собаки всегда должна быть свежая вода, при необходимости в миску можно добавлять лед. Рацион стоит корректировать с учетом повышенной потребности в жидкости.

Гулять лучше рано утром или поздно вечером, избегая нагретого асфальта, который может обжечь лапы.

Признаки перегрева включают учащенное дыхание, обильное слюнотечение, потемнение десен, шаткость походки, беспокойство, рвоту или диарею. При их появлении животному требуется срочная помощь ветеринара.

