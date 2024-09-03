3 сентября – первое новолуние осени: как провести этот период

3 сентября 2024 года наступает первое новолуние сени. Астрологи считают такие периоды особенными, сообщает Zakon.kz.

Новолуние, как правило, случается раз в месяц, иногда два. Это период, когда Луна и Солнце разделяют одно и то же место в зодиаке. В сентябре они встретятся в знаке Девы. Так как светила находятся близко, яркий свет Солнца не отражается от Луны, и с Земли Луны не видно на небе. Поэтому астрологи считают новолуние "чистым холстом", в период которого можно привнести в жизнь что-то новое, положительное, но при условии соблюдения определенных правил. Свое видение этих правил представила астролог Анна Богатырева.

По ее словам, первое новолуние этой осени несет в себе особые энергии.

"Кого-то оно заставит сверяться с правильностью выбранных целей и направлений, а кого-то столкнет с суровой реальностью и заставит спуститься с небес на землю. Так или иначе, это идеальный период для того, чтобы убирать из своей жизни все лишнее, больное и ненужное. Подчищая и освобождая место для новых энергий, событий и расширений во всех важных для вас сферах", – пишет Богатырева.

В дни новолуния она рекомендует:

"Расхламиться"

"Пришла пора разобрать все завалы и разложить по полочкам все, начиная от вещей и заканчивая приложениями в смартфоне. Отсекайте и выбрасывайте нещадно все, что потеряло для вас актуальность, мешается под ногами или мешает вашему развитию, либо уже просто больше не радует вас своим присутствием в вашей жизни", – советует астролог.

Избавиться от вредных привычек

Новолуние в Деве – идеальное время для того, чтобы пересмотреть свои привычки и встать на путь самосовершенствования.

"Отказ от зависимостей, аскеза, изменения в рационе питания в пользу полезных продуктов, диеты, детоксы и прочие процедуры, помогающие нам становиться здоровей и продуктивней – идеально и суперполезно сейчас", – пишет Анна Богатырева.

Ставить цели и записывать планы

Астролог рекомендует подчеркнуть важность дисциплины и структурированного подхода во всем. Это не лучшее время для спонтанных начинаний. Любые новые проекты требуют тщательного планирования и понимания возможных трудностей. Если вы задумываете начать что-то новое, убедитесь, что ваши планы реалистичны и учитывают долгосрочные обязательства

Считать деньги

"Пора заняться планированием бюджета и пересмотром финансовых привычек. Это отличное время для составления новых финансовых планов и установления экономических целей. Маленькие шаги, предпринятые сейчас, могут привести к значительным изменениям в будущем", – отметила астролог.

По ее словам, новолуние помогает сфокусироваться на важном и оставить позади все, что больше не служит нам и нашему благополучию. Это отличная возможность для очищения и подготовки к новым начинаниям, которые принесут гармонию и успех.

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