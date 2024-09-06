Кардиолог назвала вредную утреннюю привычку, портящую весь день

Доктор медицинских наук, профессор Ольга Бокерията назвала привычку, которая есть практически у всех и создает ненужный стресс, портящий весь день, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь специалист рассказала, что мозг человека ежедневно противостоит огромному информационному потоку, не успевая обрабатывать полезную информацию и избавляться от лишней.

По словам Бокерията, хороший сон всегда помогает человеку избавиться от того, что пережито за день: хорошего, плохого – всего, что излишне тревожило мозг и всю нервную систему, пишет Tvtver.ru.

И после такого сна нет ничего лучше, чем вкусный, полезный завтрак. Это, по словам эксперта, очень важная деталь.

Мягкое, приятное пробуждение и желанные продукты – это все то, от чего зависит продуктивность в течение нового дня.

"А если и спалось плохо, и будильник заставил буквально вскочить с кровати, и завтрак мы пропустили – считай, день не задался", – уточняет Бокерия.

Равноценным такому тяжелому утру можно считать пагубную привычку , от которой, в отличие от первого случая, можно запросто избавиться. Речь идет о том, что сразу попробуждения мы хватаем в руки телефон.

"Есть интересный факт: когда вы утром просыпаетесь и хватаете в руки телефон, вы нарушаете естественный процесс просыпания своего мозга. В норме он должен пройти четыре стадии – от тета-волн к дельта-волнам, альфа-волнам и бета-волнам. Но вы не даете ему это сделать. Вы сразу из дельта-волн бросаете его в бета-волны, которые нас сопровождают на протяжении бодрствования. И таким образом вы подвергаете свой мозг ненужному стрессу", – рассказала кардиолог Бокерия.

Чтобы избежать излишнего напряжения на свой мозг, эксперт рекомендует хотя бы полчаса после сна не трогать телефон. И забыть про него перед сном тоже не помешало бы.

И далее эксперт дала рекомендации, как еще более правильно начать день:

Готовьтесь к утру с вечера. Если первое, что вы видите утром, – раскиданная одежда и немытая посуда, скверное настроение на старте дня вам обеспечено.

Запланируйте время на утро. Заложите заранее чуть больше времени на утренние сборы, чтобы избежать тревоги и опоздания на работу.

Просыпайтесь в одно и то же время. Пробуждение и засыпание по часам настраивают циркадный ритм, помогают повысить продуктивность и настроение в течение предстоящего дня.

Не ставьте будильник на повтор. Повтор будильника – всегда шанс поспать "еще пять минуточек" и нарушить все свои планы. Один будильник поможет выработать привычку просыпаться сразу.

Сделайте звонок будильника на средней громкости. Резкий и громкий звук будет раздражать и заставлять ваш мозг испытывать стресс с первых секунд пробуждения.

Оставьте время на "проснуться". Попробуйте добавить действие, которое будет переходным между сонным состоянием и пробуждением. Например, посчитайте до пяти в кровати, после откройте глаза и хорошенько потянитесь.

Выпейте стакан воды. Создайте привычку выпивать стакан воды после пробуждения.

Не делайте резких движений. Все происходящее с вами в первый час после пробуждения в идеале должно соответствовать тому ритму, в котором утром находится ваше тело.

Сделайте небольшую зарядку. Утренняя разминка поможет вашему телу проснуться и подготовиться к новому дню.

Насладитесь началом дня. Многие бытовые процессы могут быть не только функциональными, но и приятными. Можно, например, чуть дольше постоять под душем или послушать любимые песни, пока чистите зубы.

Окружите себя приятными мелочами. Например, чай из любимой кружки, любимое блюдо на завтрак, вкусные духи перед выходом, приятные средства для гигиенических процедур.

Расставьте приоритеты. Чтобы перейти от личных дел к рабочим, можно для начала составить план дня или пробежаться по нему глазами и обновить.

Ранее мы давали советы читателям, как правильно просить начальство о повышении зарплаты.