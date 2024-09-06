Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кардиолог назвала вредную утреннюю привычку, портящую весь день

Кардиолог назвала привычку, которая портит весь день, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 07:48 Фото: рixabay
Доктор медицинских наук, профессор Ольга Бокерията назвала привычку, которая есть практически у всех и создает ненужный стресс, портящий весь день, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь специалист рассказала, что мозг человека ежедневно противостоит огромному информационному потоку, не успевая обрабатывать полезную информацию и избавляться от лишней.

По словам Бокерията, хороший сон всегда помогает человеку избавиться от того, что пережито за день: хорошего, плохого – всего, что излишне тревожило мозг и всю нервную систему, пишет Tvtver.ru.

И после такого сна нет ничего лучше, чем вкусный, полезный завтрак. Это, по словам эксперта, очень важная деталь.

Мягкое, приятное пробуждение и желанные продукты – это все то, от чего зависит продуктивность в течение нового дня.

"А если и спалось плохо, и будильник заставил буквально вскочить с кровати, и завтрак мы пропустили – считай, день не задался", – уточняет Бокерия.

Равноценным такому тяжелому утру можно считать пагубную привычку, от которой, в отличие от первого случая, можно запросто избавиться. Речь идет о том, что сразу попробуждения мы хватаем в руки телефон.

"Есть интересный факт: когда вы утром просыпаетесь и хватаете в руки телефон, вы нарушаете естественный процесс просыпания своего мозга. В норме он должен пройти четыре стадии – от тета-волн к дельта-волнам, альфа-волнам и бета-волнам. Но вы не даете ему это сделать. Вы сразу из дельта-волн бросаете его в бета-волны, которые нас сопровождают на протяжении бодрствования. И таким образом вы подвергаете свой мозг ненужному стрессу", – рассказала кардиолог Бокерия.

Чтобы избежать излишнего напряжения на свой мозг, эксперт рекомендует хотя бы полчаса после сна не трогать телефон. И забыть про него перед сном тоже не помешало бы.

И далее эксперт дала рекомендации, как еще более правильно начать день:

  • Готовьтесь к утру с вечера. Если первое, что вы видите утром, – раскиданная одежда и немытая посуда, скверное настроение на старте дня вам обеспечено.
  • Запланируйте время на утро. Заложите заранее чуть больше времени на утренние сборы, чтобы избежать тревоги и опоздания на работу.
  • Просыпайтесь в одно и то же время. Пробуждение и засыпание по часам настраивают циркадный ритм, помогают повысить продуктивность и настроение в течение предстоящего дня.
  • Не ставьте будильник на повтор. Повтор будильника – всегда шанс поспать "еще пять минуточек" и нарушить все свои планы. Один будильник поможет выработать привычку просыпаться сразу.
  • Сделайте звонок будильника на средней громкости. Резкий и громкий звук будет раздражать и заставлять ваш мозг испытывать стресс с первых секунд пробуждения.
  • Оставьте время на "проснуться". Попробуйте добавить действие, которое будет переходным между сонным состоянием и пробуждением. Например, посчитайте до пяти в кровати, после откройте глаза и хорошенько потянитесь.
  • Выпейте стакан воды. Создайте привычку выпивать стакан воды после пробуждения.
  • Не делайте резких движений. Все происходящее с вами в первый час после пробуждения в идеале должно соответствовать тому ритму, в котором утром находится ваше тело.
  • Сделайте небольшую зарядку. Утренняя разминка поможет вашему телу проснуться и подготовиться к новому дню.
  • Насладитесь началом дня. Многие бытовые процессы могут быть не только функциональными, но и приятными. Можно, например, чуть дольше постоять под душем или послушать любимые песни, пока чистите зубы.
  • Окружите себя приятными мелочами. Например, чай из любимой кружки, любимое блюдо на завтрак, вкусные духи перед выходом, приятные средства для гигиенических процедур.
  • Расставьте приоритеты. Чтобы перейти от личных дел к рабочим, можно для начала составить план дня или пробежаться по нему глазами и обновить.

Ранее мы давали советы читателям, как правильно просить начальство о повышении зарплаты.

Читайте также

Гороскоп на завтра
Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 сентября
Тренды одежды на осень 2024 года, стилист
Звездный стилист назвал тренды в одежде осенью-2024
Гороскоп на месяц
Названы три знака зодиака, которые разбогатеют в сентябре
Ирина Капитанова
Интересное 2024 год Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
Заморозки до -2°С ожидаются в трех областях Казахстана
Заморозки до -2°С ожидаются в трех областях Казахстана
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: