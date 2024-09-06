Кардиолог назвала вредную утреннюю привычку, портящую весь день
В первую очередь специалист рассказала, что мозг человека ежедневно противостоит огромному информационному потоку, не успевая обрабатывать полезную информацию и избавляться от лишней.
По словам Бокерията, хороший сон всегда помогает человеку избавиться от того, что пережито за день: хорошего, плохого – всего, что излишне тревожило мозг и всю нервную систему, пишет Tvtver.ru.
И после такого сна нет ничего лучше, чем вкусный, полезный завтрак. Это, по словам эксперта, очень важная деталь.
Мягкое, приятное пробуждение и желанные продукты – это все то, от чего зависит продуктивность в течение нового дня.
"А если и спалось плохо, и будильник заставил буквально вскочить с кровати, и завтрак мы пропустили – считай, день не задался", – уточняет Бокерия.
Равноценным такому тяжелому утру можно считать пагубную привычку, от которой, в отличие от первого случая, можно запросто избавиться. Речь идет о том, что сразу попробуждения мы хватаем в руки телефон.
"Есть интересный факт: когда вы утром просыпаетесь и хватаете в руки телефон, вы нарушаете естественный процесс просыпания своего мозга. В норме он должен пройти четыре стадии – от тета-волн к дельта-волнам, альфа-волнам и бета-волнам. Но вы не даете ему это сделать. Вы сразу из дельта-волн бросаете его в бета-волны, которые нас сопровождают на протяжении бодрствования. И таким образом вы подвергаете свой мозг ненужному стрессу", – рассказала кардиолог Бокерия.
Чтобы избежать излишнего напряжения на свой мозг, эксперт рекомендует хотя бы полчаса после сна не трогать телефон. И забыть про него перед сном тоже не помешало бы.
И далее эксперт дала рекомендации, как еще более правильно начать день:
- Готовьтесь к утру с вечера. Если первое, что вы видите утром, – раскиданная одежда и немытая посуда, скверное настроение на старте дня вам обеспечено.
- Запланируйте время на утро. Заложите заранее чуть больше времени на утренние сборы, чтобы избежать тревоги и опоздания на работу.
- Просыпайтесь в одно и то же время. Пробуждение и засыпание по часам настраивают циркадный ритм, помогают повысить продуктивность и настроение в течение предстоящего дня.
- Не ставьте будильник на повтор. Повтор будильника – всегда шанс поспать "еще пять минуточек" и нарушить все свои планы. Один будильник поможет выработать привычку просыпаться сразу.
- Сделайте звонок будильника на средней громкости. Резкий и громкий звук будет раздражать и заставлять ваш мозг испытывать стресс с первых секунд пробуждения.
- Оставьте время на "проснуться". Попробуйте добавить действие, которое будет переходным между сонным состоянием и пробуждением. Например, посчитайте до пяти в кровати, после откройте глаза и хорошенько потянитесь.
- Выпейте стакан воды. Создайте привычку выпивать стакан воды после пробуждения.
- Не делайте резких движений. Все происходящее с вами в первый час после пробуждения в идеале должно соответствовать тому ритму, в котором утром находится ваше тело.
- Сделайте небольшую зарядку. Утренняя разминка поможет вашему телу проснуться и подготовиться к новому дню.
- Насладитесь началом дня. Многие бытовые процессы могут быть не только функциональными, но и приятными. Можно, например, чуть дольше постоять под душем или послушать любимые песни, пока чистите зубы.
- Окружите себя приятными мелочами. Например, чай из любимой кружки, любимое блюдо на завтрак, вкусные духи перед выходом, приятные средства для гигиенических процедур.
- Расставьте приоритеты. Чтобы перейти от личных дел к рабочим, можно для начала составить план дня или пробежаться по нему глазами и обновить.
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