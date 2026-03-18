Советы

Названы главные провокаторы кариеса

зубы, стоматолог, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 12:29 Фото: pixabay
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Елена Тё назвала три главных провокатора кариеса, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 18 марта 2026 года эксперт отметила, что частые перекусы углеводами, плохая гигиена и недостаточное количество слюны являются главными провокаторами развития кариеса.

"Главный провокатор – это частые перекусы углеводами. Если вы съели конфету и через 20 минут выпили чай с печеньем, а потом еще ириску – вы создаете во рту круглосуточный "сахарный бульон". Бактерии пируют 24/7 и выделяют кислоту. Второй момент – плохая гигиена", – подчеркнула Елена Тё.

Профессор уточнила, что зубы чистить нужно минимум 2 раза в день, а лучше после каждого приема пищи. Если лениться, налет превращается в зубной камень, который самостоятельно снять с зубов уже невозможно.

"Третий (провокатор развития кариеса. – Прим. ред.) – недостаточное количество и плохое качество слюны. Слюна – наш природный защитник. Из-за болезней или приема некоторых лекарств, ее состав и количество могут меняться и риск кариеса резко возрастает", – заключила Елена Тё.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Врач объяснил, почему во сне течет слюна и когда это опасно

Ранее другой врач-стоматолог рассказала, что будет с зубами, если чистить их реже одного раза в день.

Динара Халдарова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
