Что ждет представителей всех знаков зодиака в ближайшую неделю

Астрологи подготовили прогноз на неделю – с 9 по 15 сентября, сообщает Zakon.kz.

Одним в ближайшие дни сулят любовные романы с иностранцами, других настигнет творческое вдохновение, а некоторым удастся потратить время на себя и успешно заняться внешностью.

Овен

Небольшие поездки благоприятно сложатся в течение первой половины недели. Это время окажется не менее благоприятно для общения, встреч со своими друзьями, а также бывшими одноклассниками или сокурсниками.

Первая половина недели хорошо подходит Овнам для написания писем, не исключено также и их получение, либо получение новостей от ваших близких родственников. Расположение планет во второй половине этой недели говорит о том, что вы сможете эффективно выполнить любую работу по дому.

Это связано с тем, что сейчас вы возьметесь за нее с большим энтузиазмом и желанием. В течение второй половины этой недели рекомендуется избегать любых излишеств, так как сейчас они могут крайне негативно отразиться на состоянии вашего здоровья.

Телец

В течение первой половины этой недели вы сможете эффективно решать вопросы, связанные со своим домом и семьей. Сейчас вы сможете улучшить отношения с близкими родственниками и членами вашей семьи. Ваши отношения сейчас станут более эмоциональными и доверительными.

Вторая половина недели принесет Тельцам романтическое настроение и творческое вдохновение. Сейчас возможны небольшие влюбленности, которые могут и стать тем источником вдохновения и творческой энергии, которую сейчас вы сможете использовать во многих других сферах своей жизни.

А вот в существующих отношениях сейчас стоит избегать проявления эгоизма. Также нежелательно в этот период провоцировать на ревность свою вторую половину, так как это может привести к серьезным ссорам и конфликтам в отношениях.

Близнецы

Первая половина этой недели принесет Близнецам много положительных эмоций. Настроение будет соответствовать отдыху и веселью, чем бы вы сейчас ни занимались.

В течение этого периода больше внимания уделите своим детям, проводите с ними больше времени, играйте в спортивные игры. Если детей у вас пока нет, то этот период станет хорошим временем для романтических свиданий и новых знакомств. Решать бытовые вопросы, а также вопросы, связанные с вашей работой, вам лучше всего во второй половине этой недели.

Сейчас вы с большей охотой справитесь с уборкой своего дома, а также сможете улучшить свои взаимоотношения с коллегами по работе. А вот решать финансовые дела, заключать крупные сделки, а также брать кредиты или совершать покупки в кредит в течение этого периода звезды не советуют.

Рак

Расположение планет в течение первой половины этой недели окажется благоприятным периодом для того, чтобы уделить повышенное внимание своему собственному здоровью. В течение этого периода Ракам можно пройти обследование, курс профилактического лечения или просто побеседовать со своим лечащим врачом о тех симптомах, которые вас беспокоили в последнее время.

Во второй половине этой недели не исключены сложности с обучением, непонимание в отношениях с преподавателями. Этот период может также принести нежелание осваивать новые знания или делать это слишком поверхностно.

Любовные романы с иностранцами, начатые в этот период, вряд ли окажутся удачными. А вот над текущими отношениями с любимым человеком сейчас стоит поработать, ведь сейчас как раз наступил период, когда вы сможете лучше понимать друг друга.

Лев

Заниматься гармонизацией личных и деловых взаимоотношений Львам стоит в течение первой половины этой недели. Сейчас даже ваше непосредственное, искреннее отношение к близкому человеку будут способствовать росту вашего доверия друг к другу.

В течение этого периода отношения и с менее близкими вам людьми могут стать более эмоциональными. Вторая половина недели принесет удачные возможности для решения вопросов, связанных с наследством, а также судебными разбирательствами или выплатой алиментов.

В течение этого периода старайтесь ставить перед собой не слишком много одновременных целей и задач, так как в противном случае вы станете распыляться и через некоторое время вообще перестанете понимать, для чего вам все это нужно. Держите основные задачи в голове постоянно.

Дева

Первая половина этой недели может оказаться эмоционально насыщенной. Сейчас любые переживания, как плохие, так и хорошие могут обостриться. Это хорошее время для работы над собой, вы сейчас сможете сделать новый шаг в собственном развитии.

Удачным это время можно назвать и в плане интимных отношений, так как от сексуальных контактов вы сейчас сможете получать более глубокое наслаждение. В течение второй половины этой недели отношения с друзьями противоположного пола могут неожиданно перерасти в романтические.

Однако Девам стоит помнить, что прежних дружеских отношений после попыток их перевода в разряд романтических вернуть будет практически невозможно. Именно поэтому подойти к такому делу вам рекомендуется со всей ответственностью. Вторая половина недели также принесет успехи в научной работе.

Весы

Расположение планет в течение первой половины этой недели окажется довольно благоприятным для обучения и расширения своего кругозора. Сейчас вы сможете встретить интересных людей, общение с которыми поможет вам получить новые знания.

Не исключено, что люди эти окажутся иностранцами или просто людьми, приехавшими из другого города. Во второй половине недели уделите пристальное внимание своему здоровью. В этот период любые недомогания Весам следует лечить незамедлительно, так как в противном случае они могут перейти в более серьезную форму или привести к осложнениям.

Вторая половина недели окажется благоприятным периодом для того, чтобы добиваться популярности и известности. На вас сейчас будут обращать больше внимания. Это время также удачно для действий, направленных на улучшение вашей репутации.

Скорпион

В течение первой половины этой недели вы сможете легче общаться со своим руководством, а также с влиятельными и авторитетными персонами. Сейчас ваше поведение и эмоциональные реакции могут оказаться для таких людей более привычными, а поэтому сами контакты будут происходить гораздо более гладко.

Во второй половине недели Скорпионов ждет много новых планов и идей, некоторые из которых вам могут подсказать ваши друзья. Этот период можно использовать для создания планов на будущее, разработки новых идей.

В то же время вторая половина недели может принести сильное желание к лени и потворству своим слабостям. Сейчас ваше поведение может стать капризным, кокетливым. Этим вы можете вызывать недовольство и ревность у своего любимого человека, что может приводить к ссорам в отношениях.

Стрелец

Первая половина этой недели неплохо подходит Стрельцам для общения со своими друзьями. В течение этого периода вы сможете расширить свой круг общения, завести новых друзей, обзавестись соратниками. Нужно отметить, что общение с друзьями в течение этого периода станет более доверительным и более эмоциональным.

В течение второй половины этой недели вам лучше сосредоточиться на саморазвитии, анализе своих внутренних потребностей. События, происходящие во внешнем мире, станут для вас сейчас менее важными. Не исключено, что жизненные силы несколько снизятся, как и ваша активность и производительность вашего труда, а поэтому не планируйте интенсивную деятельность на этот период.

Сейчас можно проявить заботу о своем здоровье, пройти обследование в стационаре. А вот решать вопросы финансового характера или совершать крупные покупки в течение этого периода не рекомендуется.

Козерог

Посвятить больше времени отдыху звезды советуют в течение первой половины этой недели. Этот период идеально подходит Козерогам для релаксации с целью восстановления сил и жизненной энергии, а поэтому не стоит планировать на этот период высокую активность во внешнем мире.

Вторая половина недели позволит вам более открыто и непосредственно выражать свои чувства и эмоции. Однако старайтесь не много говорить, а показывать свои чувства и переживания своими действиями, поступками и поведением. Они окажутся куда более красноречивыми.

В течение этого периода вас может ждать много общения, однако старайтесь думать о том, что вы говорите, так как есть большой шанс сказать что-то лишнее и выдать информацию, которую нельзя было раскрывать. Не исключены в этот период и некоторые сложности с обучением, не стоит сейчас давать каких-либо обещаний, выполнить их может оказаться очень непросто.

Водолей

В течение первой половины этой недели вы сможете успешно заняться своей внешностью. Это неплохое время для того, чтобы сделать новую прическу, приобрести обновки или даже обратиться за консультацией к пластическому хирургу.

Однако в течение этого периода Водолеям стоит помнить, что производимое вами впечатление на окружающих зависит не только от вашего внешнего вида, но и от того, как вы себя ведете и как можете себя преподнести. Сейчас важно проявлять непосредственность, это привлечет к вам людей. Вторая половина неплохо подходит для решения финансовых вопросов, совершения небольших покупок.

А вот решать вопросы с недвижимостью, покупать или продавать любые объекты недвижимости сейчас не рекомендуется. В это время вас могут также ожидать некоторые сложности в семье, связаны они могут быть с тем, что из-за новых перспектив в работе вы будете меньше времени уделять близким людям.

Рыбы

Расположение планет в течение этой недели заставит Рыб обратить внимание на собственную систему ценностей, которая в течение этого периода может претерпеть небольшие изменения и трансформации. Сейчас вы можете сделать акцент на материальности, на заботе о близких вам людях.

В течение первой половины этой недели вы также сможете успешно решать финансовые вопросы. Во второй половине этой недели вас ждет романтическое или развлекательное настроение. Но ни в той, ни в другой области не стоит впадать в крайности.

Сейчас стоит ограничить развлечения со своими друзьями, да и ходить на два свидания каждый день также не рекомендуется, особенно если вы планируете такие встречи с двумя разными людьми. Ничего хорошего из этого сейчас не получится. Это время неплохо подходит для флирта и приятельского общения, участия в небольших поездках.

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