В каком виде картофель полезен и кому его лучше не есть

Терапевт-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, в каком виде лучше употреблять картофель, а кому лучше сократить его в рационе, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, когда сваренный картофель остывает, часть его крахмала переходит в резистентный. Это происходит благодаря образованию новых молекулярных связей, которые затрудняют его расщепление и усвоение в тонком кишечнике.

При этом резистентный крахмал, по словам Янг, полезен тем, что служит питательным субстратом для полезных бактерий в толстом кишечнике, что способствует их размножению и улучшает здоровье микробиома.

"При "поедании" резистентного крахмала бактерии выделяют бутират – строительный материал для стенок толстого кишечника. Практически не повышает уровень глюкозы в крови, потому что не усваивается. Это еда не для вас, а для вашей микробиоты", – пишет врач в своем Telegram-канале.

Кроме того, резистентный крахмал дает чувство насыщения, смягчает состояние при запорах, синдроме раздраженного кишечника, язвенном колите.

"Чтобы получить всю пользу резистентного крахмала, картофель после охлаждения можно есть подогретым до комнатной температуры или добавлять в салаты в холодном виде. А вот в картофельном пюре резистентный крахмал почти отсутствует, поскольку процесс пюрирования разрушает его структуру", – советует эндокринолог.

По ее словам, самое ужасное, что может случиться с картофелем, – картофель фри. Фритюр из рафинированного подсолнечного масла – крайне опасный канцерогенный продукт, который провоцирует воспаление.

Есть, по словам Екатерины Янг, люди, которым картофель есть не желательно.

"У картофеля, особенно в горячем виде, достаточно высокий гликемический индекс. Это значит, что он может вызывать повышение уровня глюкозы в крови. Этот фактор важно учитывать тем, у кого есть преддиабет, диабет, и ограничивать количество картофеля в рационе, особенно в виде пюре, фри и жареный", – пояснила врач.

Кроме того:

При наличии синдрома избыточного бактериального роста употребление картофеля и блюд из него может спровоцировать вздутие живота.

Если у вас имеются аутоиммунные заболевания, то на время острого периода картофель следует исключить, так как он относится к пасленовым.

Также она советует избегать употребления картофеля, который пророс или стал зеленым. Он содержит соланин – токсин, который может вызывать тошноту, рвоту и другие симптомы отравления.

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