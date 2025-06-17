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Советы

Интервальное голодание: кому и какой промежуток между приемами пищи полезен

советы, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 08:40 Фото: pixabay
Терапевт Екатерина Ладыгина объяснила, кому и сколько по времени полезно голодать, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газете.Ru" она рассказала, что промежуток между приемами пищи должен быть совсем небольшой.

"К примеру, 4-5 часов днем, в перерывах только вода, исключительно теплой температуры (не просто так в кафе и ресторанах воду подают со льдом, чтобы увеличить аппетит и погасить чувство насыщения), так и голод с 18 вечера до 8-9 утра. Такой интервальный метод голодания пойдет на большую пользу кишечнику и инсулиновым рецепторам. Особенно мужчинам и женщинам после 40 лет. Также людям с "крепкими нервами", отсутствием астении и отсутствием проблем со сном", – объяснила она.

По ее словам, подобный метод рекомендуется использовать только взрослым людям. Кроме того, она посоветовала не заниматься интервальным голоданием людям с болезнями ЖКТ, синдромом Жильбера, сахарным диабетом 1 типа, беременным и кормящим.

"Голод на целый день и более одного дня может негативно сказаться на работе желчного пузыря (образование взвесей), саркопении (в первую очередь расход энергии будет происходить не за счет жировой массы, а за счет потери мышечной). После 30 лет крайне важно заниматься спортом и защищать мышечный корсет "от похудения", чтобы снизить риски травматизации опорно-двигательного аппарата", – добавила врач.

Ладыгина предупредила, что голод способен отразиться на психике человека, ввести его в состояние стресса, повлиять на настроение, нарушить гормональный фон за счет нарушения стероидогенеза и даже привести к проблемам с печенью.

Снизить вес после таких экстремальных методов будет крайне сложно, считает специалист.

Также врач советует придерживаться здорового питания, ограничивать себя в голоде в адекватном промежутке времени, работать над коррекцией стресса и обязательно заниматься спортом. 

Ранее медики развеяли мифы о диете по группе крови.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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