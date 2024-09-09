Пятница 13-е: астролог рассказала, кому этот день может принести неудачи

На текущей неделе пятница выпадает на 13-е число. В связи с чем известный астролог Тамара Глоба подготовила прогноз, предупреждающий о возможных разочарованиях для представителей некоторых знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

В целом, как отмечает Глоба, этот день окутан мистикой и суевериями. Кроме того, он может принести определенные испытания, особенно Овнам, Весам и Козерогам. Астролог дала советы, на что именно им нужно обратить внимание, чтобы минимизировать негативное влияние и извлечь уроки из сложившихся ситуаций, пишет ProГород.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнам 13-го сентября следует быть крайне осторожными с деньгами. Есть риск необдуманных трат или неудачных инвестиций. Возможно, вы столкнетесь с неожиданными расходами или обманом в финансовых вопросах.

Также в этот день могут обостриться конфликты с близкими людьми. Импульсивность Овнов может привести к ссорам и недопониманию. Старайтесь сдерживать свои эмоции и не принимать важных решений в отношениях.

И на работе возможны неприятные сюрпризы. Будьте готовы к тому, что ваши идеи могут не найти поддержки у коллег или руководства. Избегайте конфронтаций и не начинайте новых проектов.

Рекомендации:

воздержитесь от крупных покупок и финансовых операций;

практикуйте медитацию или другие техники релаксации для контроля эмоций;

отложите важные переговоры и встречи на другой день.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В личной жизни Весы могут столкнуться с серьезным разочарованием в романтических отношениях. Возможно раскрытие неприятной правды или несбывшиеся ожидания от партнера.

В работе долгосрочные планы могут оказаться под угрозой. Вероятны задержки в проектах или отказ в продвижении по службе, на которое вы рассчитывали.

Овны, обратите внимание на свое самочувствие. Стресс может негативно сказаться на здоровье, особенно на нервной системе.

Рекомендации:

не принимайте близко к сердцу временные неудачи;

уделите время самоанализу и переоценке своих целей;

займитесь творчеством или хобби для снятия стресса.

Козерог (22 декабря – 19 января)

13-го сентября Козероги могут столкнуться с неожиданными проблемами со здоровьем. Возможно обострение хронических заболеваний или появление новых симптомов.

В работе на пути к достижению целей могут возникнуть серьезные препятствия. Проекты, которые казались перспективными, могут оказаться под угрозой срыва.

Кроме того, вероятны разочарования в друзьях или коллегах. Кто-то может подвести вас в важный момент или не оправдать ваших ожиданий.

Рекомендации

пройдите профилактический медицинский осмотр;

будьте готовы к гибкости в планах и целях;

не замыкайтесь в себе, ищите поддержку у проверенных людей.

Также Тамара Глоба дала общие советы для всех знаков на этот день:

избегайте рискованных ситуаций и экстремальных видов деятельности;

будьте внимательны при подписании документов и заключении сделок;

уделите время духовным практикам или медитации для поддержания внутреннего равновесия;

отложите важные решения на более благоприятный день;

окружите себя позитивными людьми и избегайте негативно настроенных личностей.

О том, что ждет все знаки зодиака на этой неделе, с 9 по 15 сентября, можно почитать здесь.