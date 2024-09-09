Пятница 13-е: астролог рассказала, кому этот день может принести неудачи
В целом, как отмечает Глоба, этот день окутан мистикой и суевериями. Кроме того, он может принести определенные испытания, особенно Овнам, Весам и Козерогам. Астролог дала советы, на что именно им нужно обратить внимание, чтобы минимизировать негативное влияние и извлечь уроки из сложившихся ситуаций, пишет ProГород.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Овнам 13-го сентября следует быть крайне осторожными с деньгами. Есть риск необдуманных трат или неудачных инвестиций. Возможно, вы столкнетесь с неожиданными расходами или обманом в финансовых вопросах.
Также в этот день могут обостриться конфликты с близкими людьми. Импульсивность Овнов может привести к ссорам и недопониманию. Старайтесь сдерживать свои эмоции и не принимать важных решений в отношениях.
И на работе возможны неприятные сюрпризы. Будьте готовы к тому, что ваши идеи могут не найти поддержки у коллег или руководства. Избегайте конфронтаций и не начинайте новых проектов.
Рекомендации:
- воздержитесь от крупных покупок и финансовых операций;
- практикуйте медитацию или другие техники релаксации для контроля эмоций;
- отложите важные переговоры и встречи на другой день.
Весы (23 сентября – 22 октября)
В личной жизни Весы могут столкнуться с серьезным разочарованием в романтических отношениях. Возможно раскрытие неприятной правды или несбывшиеся ожидания от партнера.
В работе долгосрочные планы могут оказаться под угрозой. Вероятны задержки в проектах или отказ в продвижении по службе, на которое вы рассчитывали.
Овны, обратите внимание на свое самочувствие. Стресс может негативно сказаться на здоровье, особенно на нервной системе.
Рекомендации:
- не принимайте близко к сердцу временные неудачи;
- уделите время самоанализу и переоценке своих целей;
- займитесь творчеством или хобби для снятия стресса.
Козерог (22 декабря – 19 января)
13-го сентября Козероги могут столкнуться с неожиданными проблемами со здоровьем. Возможно обострение хронических заболеваний или появление новых симптомов.
В работе на пути к достижению целей могут возникнуть серьезные препятствия. Проекты, которые казались перспективными, могут оказаться под угрозой срыва.
Кроме того, вероятны разочарования в друзьях или коллегах. Кто-то может подвести вас в важный момент или не оправдать ваших ожиданий.
Рекомендации
- пройдите профилактический медицинский осмотр;
- будьте готовы к гибкости в планах и целях;
- не замыкайтесь в себе, ищите поддержку у проверенных людей.
Также Тамара Глоба дала общие советы для всех знаков на этот день:
- избегайте рискованных ситуаций и экстремальных видов деятельности;
- будьте внимательны при подписании документов и заключении сделок;
- уделите время духовным практикам или медитации для поддержания внутреннего равновесия;
- отложите важные решения на более благоприятный день;
- окружите себя позитивными людьми и избегайте негативно настроенных личностей.
О том, что ждет все знаки зодиака на этой неделе, с 9 по 15 сентября, можно почитать здесь.