Наука и технологии

Продолжавшаяся всю неделю магнитная буря завершилась

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 13:54 Фото: freepik
Самая продолжительная в нынешнем солнечном цикле магнитная буря подошла к концу, сообщает Zakon.kz.

Уже около 17 часов геомагнитные показатели держатся в "зеленой зоне", пишет ТАСС со ссылкой на российский институт космических исследований. 

"Исходя из показаний наземных магнитометров и измерений солнечного ветра, продолжавшаяся всю текущую неделю магнитная буря завершена", – говорится в сообщении.

С вечера 3 октября фиксируется быстрая стабилизация геомагнитной обстановки. Основной планетарный индекс Kp, по которому определяется начало и окончание бурь, опустился в "зеленую зону" и остается там уже около 17 часов, за исключением короткого промежутка в конце 3 октября. Специалисты не видят факторов, которые могли бы нарушить это равновесие.

Прошедшая буря стала одной из самых продолжительных в 25-м солнечном цикле. Магнитное поле Земли оставалось возмущенным примерно четверо суток, при этом средний уровень мощности составлял G1-G2 (по шкале, где G5 – "экстремально сильно", а G1 – "слабо").

По словам ученых, активность на Солнце снизилась, поэтому вероятность возвращения магнитного поля Земли в возмущенное состояние в ближайшее время исключается. Однако в течение еще двух-трех дней сохраняется риск отдельных мощных вспышек и кратковременных ударов по планете.

Ранее ученые объяснили, почему на Луне появляется ржавчина.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Солнце продолжает "трясти" Землю: когда будет новая магнитная буря
12:20, 03 октября 2025
Солнце продолжает "трясти" Землю: когда будет новая магнитная буря
Сильнейшая магнитная буря захватила Землю: ученые предупредили о новых рисках
11:07, 02 октября 2025
Сильнейшая магнитная буря захватила Землю: ученые предупредили о новых рисках
Землю снова трясет: магнитные бури вернулись с новой силой
21:01, 01 октября 2025
Землю снова трясет: магнитные бури вернулись с новой силой
