Тайны зодиака: гороскоп на 12 сентября 2024 года

Астрологи составили очередной прогноз для представителей всех знаков зодиака. Для одних этот день будет пропитан критикой, для других 12 сентября станет плодотворным днем, сообщает Zakon.kz.

Овен

Первая половина дня может сложиться довольно неудачно, особенно для тех, кто привык быстро добиваться своего. В это время вероятны какие-то неприятные встречи, разговоры, которых вы предпочли бы избежать. Вторая половина дня открывает новые возможности и радует удачными совпадениями. Это время подходит Овнам для решения семейных проблем.

Телец

Вы быстро добиваетесь поставленных целей, извлекаете максимум пользы из любых происходящих событий. Ваши идеи многим по душе, не будет недостатка в союзниках и помощников. У некоторых представителей знака сегодня будет шанс исправить старые ошибки, решить проблемы, в последнее время не дававшие покоя.

Близнецы

Близнецам сегодня легко дается обсуждение многих вопросов, в том числе самых деликатных. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре, и наладить отношения, которые в последнее время складывались непросто. Вторая половина дня обещает хорошие новости, касающиеся и вас, и ваших близких. Будет возможность завершить дела, в последнее время отнимавшие много времени.

Рак

Начало дня подходит Ракам для поиска союзников и единомышленников, общения с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Появляются интересные дела, а также задачи, решая которые, вы многому научитесь. На вторую половину дня лучше не планировать ничего особенно утомительного, полезно будет отдохнуть. В это время вам может быть сложнее ладить с людьми.



Лев

События этого дня наверняка порадуют Львов. Сегодня будет возможность решить старые проблемы, получить ответы на вопросы, тревожившие вас в последнее время. Не исключены удачные поездки, а также встречи с людьми, по которым вы успели соскучиться. Подумайте дважды, прежде чем делиться своими секретами или какой-то важной информацией с теми, кого пока не очень хорошо знаете.

Дева

Старайтесь сегодня избегать необдуманных поступков, не принимать важных решений на ходу. Это касается и деловой сферы, и личных отношений. Иногда Девам нужно время, чтобы разобраться в ситуации, расставить приоритеты, понять, что для вас действительно важно, а что – нет.

Весы

Будьте готовы менять планы, импровизировать, а порой и отказываться от старых планов ради совершенно новых. Окружающие часто дают советы, но не все рекомендации действительно хороши. Вторая половина дня радует встречами с людьми, по которым вы успели соскучиться. У Весов будет возможность помириться с теми, с кем вы были в ссоре.



Скорпион

День требует от Скорпионов настойчивости и решительности. Без них вы едва ли сможете довести начатое до конца и отстоять свою точку зрения в спорах, которых будет больше, чем обычно. Возможны удачные совпадения, за которыми последуют перемены к лучшему в ваших отношениях с близкими. Старайтесь обращать внимание на мелочи: то, что сейчас кажется незначительным, позже может сыграть важную роль.

Стрелец

Стрельцам сегодня лучше не рисковать. Прежде чем браться за что-то совершенно новое, постарайтесь правильно оценить свои силы, подумать, кто мог бы вам помочь. Вторая половина дня подходит для покупок и решения финансовых вопросов. Становится ясно, как лучше распорядиться уже имеющимися средствами и что можно сделать, чтобы увеличить доходы.



Козерог

У Козерогов сегодня будет возможность укрепить деловые связи, найти новых союзников, договориться о совместных действиях с людьми, от которых многое зависит. Не исключены неожиданные визиты и встречи, которым вы будете очень рады.

Водолей

Насыщенный плодотворный день. Он отлично подходит Водолеям для того, чтобы браться за новые дела, какими бы сложными они ни казались. Сегодня вы быстро понимаете, что на душе у окружающих, можете догадаться о чужих желаниях и истинных намерениях. Даже самые хитрые люди едва ли смогут что-то от вас скрыть.

Рыбы

У Рыб могут удачно решиться финансовые вопросы, некоторые представители знака найдут способ увеличить доходы. Окружающие охотно поддерживают многие ваши начинания, а интуиция подсказывает, на кого вы можете положиться, а с кем лучше быть настороже. Хорошо строить планы и обсуждать их с единомышленниками.

Ранее китайский астролог Маргарита Богатова, опираясь на древнюю систему "Бацзы" ("Восемь иероглифов судьбы"), дала оптимистичный прогноз.

