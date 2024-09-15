Стоматолог рассказала, почему зубы реагируют на горячее

Все привыкли думать й, что зубы реагируют на холодное – ноют от воды со льдом, от мороженого. Но бывает и так, что зубы реагируют на горячее. Почему же такое случается, рассказала врач-гигиенист Инна Гришина, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Аif.ru доктор пояснила, что чувствительность зубов – распространенная проблема, с которой сталкивается множество людей. Одним из наиболее распространенных симптомов чувствительности является болевая реакция на горячую пищу и напитки.

"Чувствительность зубов к горячей пище или напиткам связана с особенностями строения зубной ткани. Дентин, находящийся под эмалевым слоем, содержит множество микроканальцев, соединяющих поверхность зуба с нервными окончаниями", – сказала Гришина.

Попадая внутрь этих канальцев, тепло раздражает нервы, вызывая болезненные ощущения. Словом, зубы реагируют на горячее и болят при нарушении целостности эмали. Причин может быть несколько.

Неправильный прикус

Врач поясняет, что при неправильном прикусе происходит стирание самой плотной части эмали, из-за чего оголяются островки дентина, которые являются очень чувствительными частями зуба. По этой же причине стираются пломбы, оголяя все те же участки дентина. Также появляются вертикальные трещины при слишком сильной нагрузке компрессии, что тоже вызывает чувствительность зубов.

Неправильная пища

При употреблении большого количества кислых фруктов, а также продуктов, содержащих фруктовые кислоты, эмаль не успевает восстанавливаться и также становится очень чувствительной к различным агентам.

Старые пломбы

Еще одной причиной, которая вызывает повышенную чувствительность эмали, являются старые пломбы. Ведь многие из них имеют трещины, стертости, даже подвижность отдельных фрагментов. Таким образом, когда на старую пломбу попадет горячая или, наоборот, слишком холодная, а также кислая пища, даже просто холодный воздух проникает к дентину, то все эти факторы вызывают болевые ощущения.

Кариес или более серьезные заболевания

И, наконец, одной из наиболее распространенных причин повышенной чувствительности является кариес – разрушение твердых тканей зуба, которое приводит к оголению дентина. Более серьезные заболевания, такие как пародонтоз или абфракция (утрата вещества зуба. – Прим. ред.), также могут стать предпосылками для возникновения болевых ощущений при контакте с горячей пищей. Своевременное выявление и лечение этих патологий под наблюдением стоматолога позволяет значительно снизить чувствительность зубов.

Способы решения проблемы

Понятно, что если проблема в старой пломбе или наличии кариеса, то решить ее может только стоматолог. Но также к чувствительности может привести неправильная чистка зубов, слишком жесткая щетка, абразивная паста или порошок. В любом случае следует запланировать визит к специалисту, чтобы выяснить причину и найти пути решения.

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