Советы

К какому смертельному заболеванию могут привести горячий чай и острая пища

чашка, горячий чай, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 14:29 Фото: pixabay
Горячий чай и острая пища могут спровоцировать развитие смертельного заболевания – рака желудка. Об этом заявил российский врач-онколог Евгений Черемушкин, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 15 января 2026 года специалист пояснил, что развитию рака желудка способствуют факторы, которые приводят к повреждению слизистой.

"Например, если человек курит, злоупотребляет какими-то веществами, например, жевательным табаком, то страдают полость рта и желудок. Горячий чай тоже может способствовать. Хронические воспаления – это всегда дорога к раку", – рассказал Черемушкин.

Врач добавил, что регулярное употребление в пищу жареного, перченого, соленого и любых других продуктов, которые вызывают выраженное воспаление, может способствовать развитию онкологии.

"Поэтому мы всегда призываем не курить, нормально питаться, вести здоровый образ жизни", – заключил он.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 14:29
В популярных марках чая в Казахстане выявили опасные добавки

14 января 2026 года стало известно, что 10 сортов чая запретили ввозить и продавать в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
