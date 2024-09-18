Не торопите события: гороскоп на 18 сентября

Астрологи составили зодиакальный прогноз на 18 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Не торопите события. Этого будет достаточно, чтобы ход их вас радовал. Возможны новые знакомства, которые вскоре окажутся полезными. Овнам можно уладить финансовые дела, найти новые источники доходов. Не исключены также ценные подарки. Во второй половине дня представится возможность повидаться с человеком, по которому вы давно соскучились.

Телец

Этот день Тельцов очень порадует. У вас обнаруживается масса талантов, и все они оказываются востребованными. Возможно получение приятных известий недалека. Вы неожиданно узнаете, что люди, раньше предъявлявшие к вам самые высокие требования, готовы смириться с вашими слабостями и недостатками. Вечер подходит для романтических прогулок.

Близнецы

Появляется шанс решить давнюю семейную проблему, расставить точки над "и" в ситуации, которая беспокоила вас в течение последних недель. Отношения с любимым человеком – сфера, в которой влияние позитивных тенденций будет особенно сильным. Тут вас ждет масса поводов для радости и ни одной причины для беспокойства.

Рак

Раки преисполнены уверенности в себе, и она столь же обоснована, как и ваш оптимизм. Ваши достоинства столь очевидны, что оспорить их не попытаются даже недоброжелатели. Этот день отлично подходит для урегулирования разногласий, а также для помолвки или вступления в брак.

Лев

Ищите наименее энергоемкий путь, не тратьте свои силы понапрасну. Львам опасно идти на открытые конфликты, делать акцент на противоречиях и разногласиях.

Найдите то, что объединяет вас с окружающими, старайтесь при каждом удобном случае демонстрировать свое дружелюбие. Поддержка тех, кто считает вас очень хорошим человеком, будет вам полезна в течение всего дня.

Дева

Вы умело используете сильные и слабые стороны окружающих, часто даже не отдавая себе в этом отчета. Сегодня легко завоевать любовные симпатии и даже вызывать более серьезные чувства.

Вы не разбиваете сердца только потому, что от природы добры и никому не хотите причинить боль, а вот кружить головы у вас получается просто прекрасно.

Весы

У Весов есть шансы на успех во многих делах, и лишь одно может вам помешать: катастрофический недостаток энтузиазма. Вы беретесь без рвения и интереса даже за то, что для вас действительно важно. Велико желание защитить свои позиции, дать отпор тем, кто пытается вмешаться в вашу жизнь, оказать на нее влияние. Но именно тогда, когда приходит время действовать решительно, вы отступаете.

Скорпион

За сложные дела браться не стоит – многое дается вам значительно труднее, чем обычно. Отдыхайте, занимайтесь только тем, что не ведет к переутомлению, не гонитесь за яркими впечатлениями. Этот день связан с обретением внутреннего спокойствия или, по меньшей мере, движением по направлению к гармонии с собой.

Стрелец

Для Стрельцов это благоприятный день. Он будет полон удачных импровизаций, блестящих идей, которые вы реализуете наилучшим образом. Возможно почти невероятное совпадение, которое даст вам шанс воплотить в жизнь давнюю мечту. День можно использовать для экспериментов с имиджем, обновления гардероба. Вам повезет на распродажах и аукционах.

Козерог

Порой Козерогов посещают тревожные мысли. Это следствие влияния негативных тенденций, которое было столь сильным накануне.

Беспокойство сковывает вашу фантазию, и вместо того, чтобы принимать решения самостоятельно, вы идете проторенной тропой. Именно поэтому результаты, которых вы сегодня добиваетесь, оказываются довольно скромными.

Водолей

Водолеям нужно собраться с мыслями, прежде чем действовать. Поступки, совершенные под влиянием эмоций, не приведут ни к чему хорошему. Возможны споры с родными, разногласия, которые омрачат приятную картину дня.

Вы то и дело ловите себя на мысли о том, что окружающие то тайно ждут от вас жертв, то открыто их требуют, а сами не хотят пойти даже на малейшие уступки.

Рыбы

Вы легко достигаете успеха, блестяще справляетесь со сложными делами и пребываете в отличном настроении. Ни минуты не сомневаясь в том, что ваши желания должны сбыться, вы предпринимаете все возможное для их исполнения. Спорить с вами бесполезно – никто и не пытается. Устоять перед вашим обаянием невозможно, так что день отлично подходит для романтических знакомств.

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