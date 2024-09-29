"Снова понедельник": Гороскоп на 30 сентября

Астрологи составили зодиакальный прогноз на 30 сентября 2024 года для представителей всех знаков, сообщает Zakon.kz.

Овен

Ощущение душевного подъема у Овнов способствует достижению отличных результатов, перед вами открываются новые горизонты. Подходящий день для того, чтобы начать новое большое дело, приступить к реализации заветной мечты или плана, который вы вынашивали не один год. В желающих помочь недостатка не будет.

Телец

Сегодня Тельцам не удается контролировать свои порывы, из-за этого вы порой попадаете в непростые ситуации. Возможен конфликт с человеком, который многое для вас сделал.

Позже вы будете корить себя за то, что не сдержали резкие слова. Поднимать себе настроение придется самостоятельно. Не всегда это будет легко, но у вас наверняка получится!

Близнецы

Неплохой день для инвестиций, крупных покупок и решения иных финансовых вопросов. Близнецам предстоит утешать человека, попавшего в сложную ситуацию. Это непростое дело, не сразу удастся найти нужные слова. Возможно, придется отказаться от каких-то собственных планов, чтобы заняться решением чужих проблем.

Рак

Вашего внимания жаждут многие, но вы не можете разорваться. Настройтесь на философский лад и постарайтесь смириться с тем, что все планы реализовать не удастся, от чего-то придется отказаться. Чем раньше вы это сделаете, тем более плодотворно пройдет день: вы перестанете отвлекаться от самого важного и мучить себя бессмысленными размышлениями. Ракам желательно найти время для общения со старшими родственниками: им сейчас нужна ваша поддержка.

Лев

Львам не легко. Ряды ваших врагов ширятся, вокруг вас появляются все новые и новые недоброжелатели. Приходится уходить в глухую оборону, а это совсем не то состояние, которое для вас комфортно и приятно. Пытаясь справиться с негативными эмоциями, вы потакаете своим слабостям. Все это чревато серьезными неприятностями.

Дева

На первый взгляд, никаких значительных перемен к лучшему сегодня не происходит, но жить явно становится легче и приятнее. Отчасти именно с этим и связан тот факт, что окружающие уделяют Девам больше внимания: ведь вы излучаете оптимизм, выглядите человеком, готовым поделиться радостью.

Это хороший день для начала любых отношений: они будут развиваться в позитивном ключе, дарить приятные эмоции всем участникам.

Весы

Неплохой день для общения с зарубежными партнерами, изучения иностранных языков, истории и культуры других государств. Весам можно планировать поездки за границу, длительные путешествия, в том числе – с элементами экстрима. Но все же совершенно избежать негативных эмоций не получится. Они могут поджидать вас дома: поладить с близкими трудновато, ссоры возникают из-за пустяков.

Скорпион

Если вы не совершите ошибку в начале дня, то до конца его переделаете массу дел. Поэтому ваша задача – сосредоточиться с самого утра, быть осторожными и внимательными, не проявлять легкомыслия. Вечер – идеальное время для прогулок, во время которых у вас появятся интересные идеи. Не торопитесь обсуждать их с друзьями: сначала нужно сформировать собственную позицию, продумать детали, чтобы вас не сбили с толку.

Стрелец

Подходящий день для экспериментов, творческих поисков, начала работы в новой сфере. Вы на лету подхватываете хорошие идеи и воплощаете их в жизнь наилучшим образом.

При этом поладить с коллегами и деловыми партнерами Стрельцам довольно трудно, потому что та кажущаяся легкость, с которой вы достигаете успеха, раздражает их.

Козерог

Козерогам сегодня можно делать покупки, в том числе крупные – тут вам везет. День отлично подходит для занятий спортом, посещения увеселительных заведений.

Можно навещать старых знакомых: они будут рады вас видеть и поделятся хорошими новостями.

Водолей

Вам удастся реализовать давно составленный план, о котором вы на время "забыли" просто потому, что не верили в свои силы. Близкие люди охотно поддерживают Водолеев во многих начинаниях, но ведут себя корректно и деликатно, стараются не обидеть вас, щадят ваши чувства. Отвечайте тем же, и день подарит вам массу приятных впечатлений.

Рыбы

День оказывается довольно утомительным, поскольку вы то и дело стучитесь в запертые двери, а в свободное от этого увлекательного занятия время прошибаете головой стены.

Зато на скуку Рыбам жаловаться не приходится, да и результатов кое-каких достичь удается. Хорошо, если удастся найти достойное применение своим талантам и творческим способностям: звезды обещают вам признание и успех. Неплохой день для начала учебы.

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