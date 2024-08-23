Швейцарский эксперт развенчал мифы об АЭС

Инженер по ядерной энергетике из Швейцарии Лука Тальяпьетра разъяснил алгоритм работы современных ядерных реакторов и прокомментировал распространенные мнения об их опасности для людей и экологии, сообщает Zakon.kz.

По словам спикера, за последние 50 лет были созданы действительно надежные, прочные атомные реакторы, конструкции которых продуманы так, чтобы исключить саму возможность возникновения проблем и избежать воздействий на окружающую среду.

"Я могу понять, иногда люди обеспокоены выбросом радиации или случайными утечками. В то же время на атомных электростанциях существуют барьеры и экранирование, все устроено так, чтобы выбросы оставались внутри станции, так что для населения нет никаких проблем", – считает Лука Тальяпьетра.

Если говорить о случайных утечках, с ними успешно борется система пассивной безопасности, за счет которой в случае аварии техника отключится сама, даже если оператор не успеет предпринять никаких мер:

"Существуют правила и протоколы проверок, которые на самом деле являются прекрасным способом предотвращения человеческой ошибки. Это было проверено, и за последние 80 лет не было ни одного случая подобного рода. Это означает, что неприятности невозможны, потому что конструкция электростанции гарантирует, что если что-то пойдет не так, она безопасно отключится, и в будущем не возникнет никаких других проблем. Конструкция действительно самодостаточна, ее называют пассивной системой, потому что она не требует, чтобы человек нажимал на кнопку. Она просто делает это сама".

Тальяпьетра подчеркнул: угроза терроризма, равно как и любые другие виды угроз, в первую очередь учитывается при проектировании таких установок.

"Это называется "безопасность по проекту", когда принимаются все меры для того, чтобы потенциальные угрозы не могли проникнуть извне. Мы всегда находимся в контакте с национальным агентством, чтобы правильно спроектировать объект в зависимости от региона", – объяснил он.

Вместе с тем, продолжил инженер, атомная энергетика в силах обеспечить и долгосрочную энергетическую безопасность, и так называемую декарбонизацию – проще говоря, снижение выбросов углекислого газа.

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"Очевидно, что атомная энергетика производит ничтожно малое количество углекислого газа, поэтому с экологической точки зрения она действительно дружественна. Нам необходимо провести декарбонизацию всей планеты, и атомные электростанции могут сыграть в этом ключевую роль. Кроме того, очень важна безопасность ресурсов. У нас всегда были проблемы с нефтью и газом, природным газом и, очевидно, даже с ядерной энергией, с ураном, который может служить десятилетиями и обеспечивать работу электростанции. Особенно сейчас, когда энергия востребована, и наше население растет, нам всегда нужно больше энергии. Технология, лежащая в основе ядерной энергетики, особенно при переработке топлива, позволяет свести к минимуму любое воздействие с точки зрения отходов".

Инженер по ядерной энергетике выделил, по его мнению, ключевой момент для будущего любого государства – иметь сочетание возобновляемых источников энергии и мирного атома. И, как считает Лука Тальяпьетра, именно такой концепции сейчас придерживается большинство стран мира.

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