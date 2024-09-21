Деньги и спокойствие: субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 21 сентября, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды советуют заняться своими финансами. День наделяет его логичностью и внимательностью, благодаря чему для Овна не составит труда спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Кроме того, аналитические способности подскажут Овну, куда выгодно вложить свободные деньги и как увеличить свой капитал. Овну стоит воспользоваться тем, что практически любые его сегодняшние планы и действия, связанные с деньгами (кроме рискованных и необдуманных) обещают оказаться успешными.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня в жизни Тельца нет места трем вещам: бездумному "авось", интуиции и слепому везению – они способны сильно его подвести. Рассчитывать на "удачное стечение обстоятельств" и "фарт" для Тельца сегодня так же продуктивно, как и ждать у штормящего моря погоды. Так что если Телец сегодня настроен преуспеть, ему придется логически просчитывать каждый свой шаг и действовать только наверняка. В противном случае не исключены досадные недоразумения.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Эмоции Близнецов обещают быть очень сильными, но при этом они будут находиться в равновесии. Такое сочетание позволит тонко чувствовать и понимать все, что происходит вокруг. Настроение окружающих, мотивы их поступков и даже некоторые их мысли не будут для Близнецов особенной тайной. Их обострившаяся проницательность может граничить с телепатией. Звезды советуют использовать это для того, чтобы проникнуть в самую суть важной для них ситуации.

Рак (21 июня – 22 июля)

Не стоит доверять окружающим – они могут вольно или невольно подвести. Особенно это касается незнакомцев, а также людей из его дальнего круга: сослуживцев, знакомых, соседей. Возможно, внимательно оглянувшись вокруг, Рак сегодня вдруг обнаружит, что кто-то намеренно ему вредит, распускает сплетни или плетет интриги за спиной. А может быть, Раку нанесут другой урон: обругают в метро, обсчитают в магазине. Чтобы подобного не произошло, сегодня ключом к успеху для него является бдительность. И этого вполне достаточно, ведь кто предупрежден, тот не безоружен.

Лев (23 июля – 22 августа)

Лев способен быть чересчур требовательным и к себе, и к окружающим. День наделяет его желанием контролировать все, что происходит вокруг. Любые отступления от намеченных планов он способен воспринять как личное оскорбление. В первую очередь такой настрой Льва способен коснуться окружающих, выливаясь в ворчание и придирки. Однако Лев может точно так же досадовать и на себя, чувствуя свое бессилие в каком-то вопросе. Чтобы день принес ему больше позитивных эмоций, сегодня Льву стоит смириться с тем, что далеко не все зависит от его усилий. А тем более от его желаний.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Отличный день для того, чтобы Дева получила поддержку в любых своих начинаниях. В первую очередь это касается любви и отношений: если вы собирались завести романтическое знакомство, открыть свои чувства или поговорить о планах на совместную жизнь, лучшего времени для этого не найти. Кроме того, день предоставляет Деве хорошие возможности для заключения договоров, новых знакомств и деловых контактов. Семена сотрудничества, дружбы или любви, посеянные сегодня, обязательно взойдут, принеся хорошие плоды.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Ключом к успеху в гороскопе Весов является осторожность: день будет буквально пропитан напряженностью, способной вылиться в конфликт. В отношениях с близкими людьми у Весов сегодня возможны разлад и выяснение отношений. Не исключены и трения с коллегами, вызванные спорными ситуациями или соперничеством. Весам сегодня необходимо быть тише воды ниже травы, если они хотят провести этот день плодотворно. Не поддаться на провокации они смогут, лишь вооружившись огромным запасом терпения.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

День будет пробовать Скорпиона на прочность, однако хорошая новость заключается в том, что у Скорпиона масса сил, чтобы этому противостоять. Есть вероятность того, что Скорпиону придется отстаивать свои интересы, участвовать в споре или даже отбиваться от нападок окружающих: начальства, знакомых, коллег. Что бы ни произошло, звезды гороскопа советуют ему не горячиться, а спокойно поискать нужные аргументы в споре. Если не давать эмоциям взять верх, то из любой ситуации можно найти удобную дверь с надписью "Выход".

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды предвещают Стрельцу хороший, плодотворный день, однако парадокс заключается в том, что Стрелец вряд ли сумеет по достоинству это оценить. Наоборот, не исключено, что он будет без всякого повода испытывать досаду и недовольство, стараясь избавиться от раздражающих мелочей и беспорядка. Возможно, виной этому то, что последнее время в жизни Стрельца произошло много событий, и эмоции его притупились. А может быть, Стрелец просто устал.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерога могут проснуться недюжинные организаторские способности. Начальство может смело доверить ему какой-нибудь командирский участок работ: руководство отделом, организацию мероприятия или новый проект. Дома же Козерог, скорее всего, сам придумает, как сделать так, чтобы никто вокруг не скучал. Возможно, в его представлении отсутствие скуки – это генеральная уборка силами всех членов семьи, а может быть, дружеская вечеринка или поход всей семьей в кино – тут уж как повезет.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолею не стоит даже пытаться претворять свои планы в жизнь – особенно те, от которых многое зависит. Если же он не последует этому совету, ему придется приготовиться к тому, что какие-то его сегодняшние начинания застрянут на полпути или дадут сбой, а какие-то и вовсе потерпят поражение. Отличительной чертой дня является то, что любые начинания Водолея принесут ему в лучшем случае массу забот. Так не лучше ли денек подождать? Стоит ли так торопиться?

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб есть шанс что-то исправить. Речь может идти о давних проблемах, к которым они не могли подступиться, или о неожиданных событиях, которые Рыбы смогут направить в нужное им русло. Даже если обстоятельства будут складываться против них, звезды гороскопа обещают, что Рыбы сумеют найти в этом свои плюсы и выгоды. Пессимист видит опасность в каждой возможности, а оптимист – возможность в каждой опасности. Сегодня запас ловкости и оптимизма Рыб помогут им в этом убедиться.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта1001goroskop.