Хандра, здоровье и влюбленность: субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 28 сентября, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Отличительной чертой гороскопа Овна сегодня является то, что он сумеет, если захочет, произвести впечатление на нужных людей. События могут помочь ему выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Для того чтобы этот сценарий осуществился, Овну достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой обстановке.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Вы рискуете оказаться против своей воли быть втянутым в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться вами манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, Тельца попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную ему роль. Или же поделятся с ним слухами и догадками для того, чтобы он разнес эту информацию дальше. Так или иначе, звезды гороскопа советуют держаться в стороне от чужих дел – и чем дальше, тем лучше.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецов способен закружить водоворот общения и эмоций! Они будут в приподнятом настроении и способны на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт – все это сегодня вполне характерно для Близнецов. Звезды предупреждают о том, что как бы им ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.

Рак (21 июня – 22 июля)

Есть риск столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на него, а может, Рак сам ощутит завистливый укол в чей-то адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды советуют избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше, чем его собственные. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня практически в любых делах Львом будет двигать здоровый азарт. При этом ему необязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность будет выражаться в желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Льва во всем – в работе, в быту, в любви, делая выше его результаты, а значит, и шансы стать первым.

Дева (23 августа – 22 сентября)

События дня вполне способны поставить Деву в тупик, поставить перед ней замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день – день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Дева сегодня ни хотела проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Девы просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция – сегодня она будет у Девы на высоте, делая ее невероятно проницательной. И привлекательной...

Весы (23 сентября – 22 октября)

День склоняет вас попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Весов есть любимый человек, им стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если же вы одиноки, то стоит быть нараспашку открытым для знакомств и смелых экспериментов. Кроме того, сегодня Весы могут отлично проявить себя в творчестве: их правое полушарие будет работать на полную мощность, обеспечивая целым ворохом свежих, нестандартных идей.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Могут быть большие проблемы с самоорганизацией. Скорпионам будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Вас может отвлекать все вокруг – окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые Скорпион все-таки возьмется, способны валиться у него из рук. Звезды советуют не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Ему стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Стрельца. Фортуна повернется к нему своим улыбчивым лицом, так что стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, Стрельцу повезет в любви или он получит деньги, на которые не рассчитывал, а может быть, его порадуют какие-то хорошие новости. Если же он собирается осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня, чем сегодня, ему для этого не найти.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Переполнить чашу терпения Козерога будет несложно – она у него меньше чайной ложки! События, на которые в другой день он и внимания бы не обратил, сегодня способны вмиг вывести его из себя. Особенно это касается насмешек (даже дружеских), а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент эмоции Козерога не выплеснулись на чью-то голову, ему стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее – попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Козерога безмятежностью.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Окружающим трудно ожидать от Водолея логичных поступков: практически все, что он делает, будет продиктовано такими железными аргументами, как "хочу" и "не хочу". На протяжении дня Водолей будет находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги ему и самому нелегко будет объяснить! Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Водолею стоит сегодня прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы могут придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: их бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Рыбы будут не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание они могут уделять приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Впрочем, звезды обещают, что если Рыбы сегодня удержат свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для них интересным, насыщенным и ярким!

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта1001goroskop.