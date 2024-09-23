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Кому нужно срочно отказаться от яиц

Кому нужно срочно отказаться от яиц, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 17:53 Фото: pxhere
Куриные яйца содержат много полезных веществ, но есть люди, которым употреблять их категорически нельзя. Такое важное заявление озвучила российский врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, яйца считаются высокоаллергенным продуктом, причем сырые яйца гораздо более аллергенные, чем вареные или жареные.

"Людям, у которых аллергия на куриный белок протекает в тяжелой форме (анафилактические реакции, отек Квинке, генерализованные кожные реакции), они противопоказаны категорически".Людмила Сухорукова

В разговоре с РИА Новости врач подчеркнула, что яйца не следует употреблять при панкреатите в состоянии обострения. Кроме того, их с осторожностью стоит есть при заболеваниях печени и желчного пузыря, поскольку желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни.

"Яйца также нельзя употреблять тем, у кого сильно повышен холестерин. С одной стороны, в яйце содержится холестерин, скомпенсированный лецитином. На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно".Людмила Сухорукова

В продолжении сказано, что с осторожностью яйца следует употреблять диабетикам, так как их сосуды, как правило, уже поражены сахаром, в них есть повреждения, поэтому риск развития атеросклероза у таких людей значительно выше. А атеросклероз является причиной инсультов и инфарктов.

Интересно, что также нельзя давать цельные яйца детям младше одного года. Маленькому ребенку можно съедать только четвертинку желтка, белок же до годовалого возраста употреблять категорически запрещено.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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