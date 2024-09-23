Почему человек переедает, рассказал диетолог

Переедание чаще всего вызвано не физическим, а эмоциональным голодом, утверждает российский диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов, сообщает Zakon.kz.

В интервью с KP.RU он пояснил, что тяга к вкусной и калорийной пище сформировалась у человека эволюционно из-за многовековой борьбы с голодом. Даже когда еда доступна в изобилии, мозг продолжает стремиться к потреблению вкусных продуктов.



Семирядов отметил, что стрессы и усталость являются основными факторами, которые провоцируют переедание. Во время эмоциональных переживаний или хронического недосыпа увеличивается желание употреблять сладкую, жирную или соленую пищу. Переедание в таких ситуациях может легко стать привычкой.

Эксперт также выделил давление со стороны окружения и использование еды в качестве развлечения или отвлечения как другие причины избыточного потребления пищи. Семирядов добавил, что генетика может играть свою роль в формировании аппетита, но правильное питание способно помочь контролировать предрасположенность к полноте.

Кроме того, переедание может быть связано с определенными проблемами со здоровьем, такими как дефицит витаминов или гормональные нарушения, например, нехватка эстрогена.

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