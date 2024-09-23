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Почему человек переедает, рассказал диетолог

Почему человек переедает, рассказал диетолог , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 01:16 Фото: pixabay
Переедание чаще всего вызвано не физическим, а эмоциональным голодом, утверждает российский диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов, сообщает Zakon.kz.

В интервью с KP.RU он пояснил, что тяга к вкусной и калорийной пище сформировалась у человека эволюционно из-за многовековой борьбы с голодом. Даже когда еда доступна в изобилии, мозг продолжает стремиться к потреблению вкусных продуктов.

Семирядов отметил, что стрессы и усталость являются основными факторами, которые провоцируют переедание. Во время эмоциональных переживаний или хронического недосыпа увеличивается желание употреблять сладкую, жирную или соленую пищу. Переедание в таких ситуациях может легко стать привычкой.

Эксперт также выделил давление со стороны окружения и использование еды в качестве развлечения или отвлечения как другие причины избыточного потребления пищи. Семирядов добавил, что генетика может играть свою роль в формировании аппетита, но правильное питание способно помочь контролировать предрасположенность к полноте.

Кроме того, переедание может быть связано с определенными проблемами со здоровьем, такими как дефицит витаминов или гормональные нарушения, например, нехватка эстрогена.

Ранее Zakon.kz писал, что куриные яйца содержат много полезных веществ, но есть люди, которым употреблять их категорически нельзя. Подробнее можно узнать здесь

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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