Возможны любовные увлечения: Гороскоп на 24 сентября

Астрологи составили зодиакальный прогноз на 24 сентября 2024 года. Эксперты уточняют, что этот день не подходит для спешки, сообщает Zakon.kz.

Овен

Серьезность, присущая вам, помогает завоевывать расположение людей старшего возраста, а также влиятельных особ, которые смогут в дальнейшем поддержать многие ваши начинания. День отлично подходит для того, чтобы проанализировать уже сложившиеся отношения и понять, что и как в них следует исправить.

Телец

Один из плодотворных и благоприятных дней, которые Тельцам нужно провести максимально эффективно. Не теряйте зря ни минуты – сейчас, когда звезды готовы помогать, нужно заниматься самыми сложными делами. Безграничная фантазия дает вам колоссальное преимущество над конкурентами.

Близнецы

Энтузиазма у Близнецов немного, но у других его еще меньше, так что быть двигателем прогресса придется вам. Весьма неоднозначно складываются романтические отношения. Вроде все и неплохо, но вы чувствуете себя сапером на минном поле. Достаточно дать любимому человеку крошечный повод для ревности и недовольства – и последует взрыв разрушительной силы.

Рак

Против вас выступают не только ваши недоброжелатели, но и недавние союзники, неоднократно заверявшие вас в своей преданности. Во второй половине дня произойдет нечто, что вернет вам если не оптимизм, то хотя бы способность бесстрашно смотреть в будущее. После этого дела понемногу пойдут на лад.

Лев

Не действуйте в одиночку: ищите людей, готовых поддержать вас. Скорее всего, это будут особы юного возраста. Их жизнелюбие и оптимизм окажутся очень кстати. Вам нужна новая информация. Больше читайте, смотрите познавательные программы, анализируйте полученные сведения, старайтесь немедленно найти применение тому, что удалось выяснить.

Дева

Для Дев этот день не удачен, он требует колоссального нервного напряжения, серьезных затрат энергии. Сейчас, столкнувшись с суровой правдой, вы понимаете, что отрицали очевидное и сами поставите себя в незавидное положение. Не возлагайте серьезных надежд на отношения, которые начинаются в этот день: они приятны, но мимолетны.

Весы

Очень много терпения потребуется семейным представителям знака. Только эта добродетель и позволит прожить день без конфликтов и ссор. Подумайте о том, как поднять себе настроение – кроме вас никто об этом не позаботится. Неплохо было бы запланировать на этот день дружеский ужин или просто встречу с человеком, который внимательно выслушает вас и поддержит добрым словом.

Скорпион

Многочисленные комплименты поднимают настроение. Очень хорошо этот день подходит для начала отношений любого рода. Вы способны молниеносно покорить каждого, кто окажется на вашем пути. Возможна удачная реализация чужой идеи, которая откроет перед вами новые возможности.

Стрелец

Возможны проблемы со здоровьем. Снижение жизненного потенциала сказывается не только на самочувствии, но и на настроении: вы легко поддаетесь мрачным мыслям, впадаете в уныние. Общение с доброжелательными людьми поднимет настроение, а их поддержка поможет вам избежать напрасных волнений и страданий. Так что ищите в своем окружении подходящего человека или торопитесь завязать новое знакомство.

Козерог

Творческое отношение к любому делу поможет сделать день еще более интересным и увлекательным. Немного сдержанности и такта будет кстати в личных отношениях. Возможны новые знакомства. Их вероятность наиболее высока во второй половине дня, когда ваше обаяние и оптимизм будут проявляться особенно ярко. Можно проявлять инициативу, однако не пытайтесь навязать свою волю человеку, который пока не готов согласиться на ваше предложение.

Водолей

Начало дня подходит для урегулирования семейных разногласий. Отношения с родственниками значительно улучшатся. Хорошо складываются поездки, на пользу идет общение с детьми. Не исключены неожиданные визиты, незапланированные развлекательные мероприятия.

Рыбы

Для Рыб этот день удачен, многие его события будут радовать. Появится возможность наладить отношения с человеком, с которым вы недавно поссорились.

День подходит и для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в старый роман, стоит только захотеть. Ваше обаяние никого не оставляет равнодушным, так что день отлично подходит для новых знакомств, в том числе самых неожиданных.

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