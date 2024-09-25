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Сладкие замены: как разнообразить рацион и снизить потребление сахара

Сладкие замены: как разнообразить рацион и снизить потребление сахара, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 10:54 Фото: pxhere
Снизить потребление сахара – мечта большинства. Однако ее реализация зачастую сталкивается с трудностями. Впрочем, врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова уверена, что способы есть. Специалист рассказала, какие продукты помогут избавиться от тяги к сладкому, сообщает Zakon.kz.

По словам Комиссаровой, в привычную еду надо добавлять вместо сахара сладкие элементы.

Для этих целей подходят:

  • фрукты или варенье – добавлять в творог, кашу, салат;
  • немного сиропа или сухофруктов – к сырникам, творожной запеканке;
  • гранолы (смесь полезных злаков, сухофруктов, орехов, специй и меда) – к йогурту.

Также, продолжает врач, помогут побороть не очень полезные привычки следующие продукты.

Свежие смузи и кокосовая вода

Ими надо заменить пакетированные соки и газировки, в составе которых содержится огромное количество сахара. Смузи лучше готовить самостоятельно. Что касается кокосовой воды, то у нее есть приятная и натуральная сладость.

Зерновые каши, цельнозерновые тосты

Сложные углеводы в их составе обладают низким гликемическим индексом и не вызывают сильного подъема уровня сахара в крови. Благодаря их медленному усвоению организм получает равномерное количество глюкозы.

Финики

Эти очень сладкие сухофрукты часто используют вместо сахара в выпечке и других десертах. Финики могут стать здоровой альтернативой конфетам, когда остро хочется сладкого, но важно есть их не на голодный желудок и ограничиваться двумя-тремя штуками за один раз.

Совет: стакан воды (при желании – с лимоном) можно выпивать каждый раз, как только возникает мысль о шоколаде, драже или выпечке. Сбалансированный питьевой режим поможет не только научиться отличать голод от жажды, но и справиться с отеками.

Кефир

Исследования показали, что кефир (или йогурт) может помочь контролировать аппетит и тягу к сладкому. Напиток должен быть свежим, содержать полезные бактерии и не содержать в составе сахара, красителей и других добавок.

Яйца

В яйцах достаточно белка, который позволяет насытиться и не испытывать голод. Белки на завтрак, в том числе в виде яиц, помогают снизить чувство голода и есть меньше вредных продуктов в течение дня.

Квашеная капуста

Она может улучшить баланс кишечника и снизить уровень болезнетворных организмов, что влияет не только на микробиоту организма, но и на те сигналы, которые получает мозг для выбора вида и количества пищи. Квашеная капуста поможет нормализовать аппетит.

Сладкий картофель

Батат, как отмечено в публикации издания РБК Life, содержит множество углеводов, имеет приятный сладкий вкус, при этом богат клетчаткой, витаминами А, С и калием.

Крупы

Цельнозерновые продукты, к которым относятся многие крупы, помогают укрепить здоровье. В них содержатся клетчатка, комплекс витаминов группы В, железо, магний, селен, фосфор и марганец. Прием пищи с полезной цельнозерновой крупой хорошо насыщает, снижая риск дополнить недостаток еды сладким. Включение в рацион гречки, нешлифованного риса, булгура, перловки, киноа поможет снизить тягу к сладкому.

Черный шоколад

Продукт, в котором минимум сахара и более 70% какао. Он содержит полезные для здоровья полифенолы, которые исполняют роль антиоксидантов и уменьшают число воспалений в организме.

Ранее российский диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов заявил, что переедание чаще всего вызвано не физическим, а эмоциональным голодом. Он пояснил, что тяга к вкусной и калорийной пище сформировалась у человека эволюционно из-за многовековой борьбы с голодом. Даже, когда еда доступна в изобилии, мозг продолжает стремиться к потреблению вкусных продуктов.

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