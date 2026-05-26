Как перестать постоянно хотеть сладкое

Российский эндокринолог Фатима Дзгоева подробно рассказала о том, почему чрезмерное потребление сахара вредит здоровью и как можно подавить желание съесть что-нибудь сладкое, сообщает Zakon.kz.

Специалист уточнила, что рацион с высоким содержанием сахара повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и болезней печени.

Далее она назвала одно из самых опасных последствий частого употребления сладостей – это накопление висцерального жира, который откладывается вокруг внутренних органов. Жировая ткань ускоряет образование холестериновых бляшек на стенках сосудов и увеличивает вероятность развития ишемической болезни сердца и атеросклероза, инфаркта и инсульта.

По словам врача, нередко к избыточному употреблению сладкого приводят нерегулярное питание и перекусы на ходу.

Тяга к сладостям также может возникать на фоне хронического недосыпа, стресса и эмоционального перенапряжения, а также в результате привычек, закрепляющих потребление сахара, например чай и кофе с сахаром, печенье и конфеты "к чаю", "вознаграждение" себя сладким.

"Самый простой способ сократить потребление caxapа – не допускать сильного голода. Прежде чем съесть что-то сладкое после основного приема пищи, сделайте паузу на 5-10 минут". Фатима Дзгоева

Врач рекомендует держать под рукой альтернативы привычным сладостям: подойдут несладкий йогурт, небольшая порция орехов, фрукты, цельнозерновые хлебцы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Инжир считается не только вкусным, но и полезным продуктом. Свежие плоды обычно появляются в продаже летом, а сушеный инжир доступен круглый год. Диетологи рассказали, чем он полезен, кому стоит употреблять с осторожностью и в каком количестве лучше его есть.