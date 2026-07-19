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Ученые выяснили, какая еда может убивать сердце чаще, чем считалось

болезнь сердца, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 14:45 Фото: magnific
Ультрапереработанные продукты могут быть причиной до 38% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из США и Канады, сообщает Zakon.kz.

Кардиологи из США и Канады представили на Международном конгрессе по ожирению результаты исследования, согласно которым 23-38% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и до 37% случаев таких болезней связаны с регулярным употреблением ультрапереработанных продуктов.

К ним относятся сосиски, колбасы, чипсы, гамбургеры, наггетсы, печенье, конфеты, сладкая газировка, майонез и другие продукты с большим количеством пищевых добавок, пишет "Доктор Питер".

По расчетам ученых, если сократить потребление такой пищи хотя бы наполовину, можно предотвратить от 27 до 46 тысяч новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний и от 5 до 8,3 тысячи смертей.

Исследование проводилось на основе данных жителей Канады, однако авторы считают, что выводы актуальны и для других стран, где ультрапереработанные продукты занимают значительную часть ежедневного рациона.

Ранее врач объяснил, почему хочется есть даже после сытного обеда.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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